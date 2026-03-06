Επικό οφσάιντ λόγω μύτης, το VAR ακύρωσε γκολ της Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Τότεναμ και μας «τρέλανε»

Η Κρίσταλ Πάλας βρέθηκε να χάνει μέσα στην έδρα της Τότεναμ, αλλά -μετά και την αποβολή του Μίκι φαν ντε Φεν στο 38′ μετέτρεψε το 1-0 υπέρ των “πετεινών” (34΄) σε 1-3, φεύγοντας νικήτρια από το τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Λίγο πριν δεχθεί το γκολ του Σολάνκε, η Τότεναμ κατάφερε να σκοράρει, αλλά το γκολ του Ισμαΐλα Σαρ ακυρώθηκε για έναν απίστευτο λόγο. Ο Σενεγαλέζος εξτρέμ της Κρίσταλ Πάλας “βρήκε” δίχτυα στο 29’, παρ’ όλα αυτά, το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ, με το VAR να δείχνει εκτεθειμένη τη… μύτη του, γεγονός που όπως ήταν λογικό, δημιούργησε σάλο στο Νησί.

EPL VAR is something else.

Sarr’s goal for Crystal palace was disallowed due to his NOSE being offside! pic.twitter.com/5YTK25phJM — Back Of the Net (@backofthenetFP) March 5, 2026

Μάλιστα, ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, ο Όλιβερ Γκλάσνερ μόλις είδε τη φάση στα matrix του γηπέδου, γύρισε προς τον πάγκο και έδειξε τη μύτη του, απορημένος με την απόφαση των διαιτητών.

Oliver Glasner is pointing to his nose, his teams goal has been disallowed due to his NOSE being offside! pic.twitter.com/PZ9LJ2jyAC — The Touchline | (@TouchlineX) March 5, 2026

Πάντως, λίγο αργότερα, ο 28χρονος άσος πήρε το… αίμα του πίσω, καθώς μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου πρόλαβε να σκοράρει δυο φορές και να “σπρώξει” την Κρίσταλ Πάλας στο “διπλό”.