Βεζένκοφ: «Είναι καινούρια μόδα ο ένας να μιλά για τον άλλον, δεν απαντάω σε κανέναν»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague (28/04/26, 21:00) και ο Σάσα Βεζενκοφ έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις πριν από κάθε παιχνίδι της διοργάνωσης.

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θέλησε να σχολιάσει τα λεγόμενα συναθλητών του για τον τίτλο του MVP που κέρδισε. Για τη σειρά του Ολυμπιακού με τη Μονακό τόνισε ότι «όποιος νομίζει ότι θα είναι εύκολη η πρόκριση κάνει λάθος».

Τα λόγια του Σάσα Βεζένκοφ

Για το βραβείο MVP: «Σίγουρα υπάρχει μια περηφάνια, είναι κάτι πολύ όμορφο πρέπει να ζεις τη στιγμή, ο μεγάλος στόχος είναι μπροστά μας. Μπαίνουμε σε μια σειρά αγώνων που θα είναι επίπονη και ψυχολογικά και σωματικά. Όλα ξεχνιούνται δε μπορείς να ζεις με το παρελθόν, ευχαριστώ όλο τον οργανισμό, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να έρθει αυτό το βραβείο, έτσι είναι η Ευρωλίγκα που πρέπει να συγκεντρωθείς στην επόμενη μέρα.

Η κανονική περίοδος είναι μεγάλη, το παιχνίδι με τη Ρεάλ είναι το μόνο που ένιωθα κάτι το προηγούμενο βράδυ και είναι και αυτό που μας έδωσε το πλεονέκτημα έδρας».

Για τη Μονακό: «Ομάδα που παίζει καλά, είναι 8-9 παίκτες υπάρχουν ρόλοι, χημεία, ταλέντο, σκληράδα, παίζουν χωρίς άγχος δεν ξέραμε, αν ρωτούσες πριν δύο μήνες δεν ξέραμε πως θα είναι η επόμενη μέρα για αυτούς. Τα κατάφεραν, άξια είναι εδώ. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι για αυτή την πρόκληση. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο κάνει λάθος».

Για τα σχόλια περί MVP: «Δεν απαντάω σε κανέναν είναι καινούρια μόδα ο ένας να μιλά για τον άλλο. Εγώ κάνω τη δουλειά μου και ό,τι είναι να πω το κάνω μέσα από τη δουλειά μου στο γήπεδο. Είμαι άνθρωπος που ζει τη στιγμή δεν μπορώ να πω τι θα γίνει σε ένα μήνα. Είναι σκληρή δουλειά πρέπει να χαίρεσαι με αυτά που κατακτάς».

Για το ότι η Μονακό έχει κερδίσει τα 3 τελευταία ματς στον Ολυμπιακό: «Πέρυσι ήταν άλλες ομάδες, άλλοι προπονητές. Φέτος είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να τους αντιμετωπίσουμε».