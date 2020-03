View this post on Instagram

🤔 Una vez realizado el scouting al rival, tenemos claro que el COVID-19 es un rival al que, como a todos, hay que respetar y al que vamos a ganar. Para ello tenemos que competir todos unidos como un equipo. En defensa: vamos a combinar la defensa en zona, quedándonos en nuestras casas, con la defensa individual, dando una distancia de 2 m. y adoptando mucha actividad de manos limpias; tengamos especial atención al cierre del rebote, igual que es necesario cerrar los bares, cafeterías y demás establecimientos similares; y no olvidemos hacer las ayudas, colaborando con las directrices de las autoridades sanitarias y políticas. En ataque: juguemos de forma ordenada, sin ir a comprar como locos a los supermercados; intentemos circular bien el balón, no haciendo desplazamientos que no sean necesarios; potenciemos los aclarados, no acudiendo a lugares donde se concentren muchas personas; pongamos buenos bloqueos directos e indirectos, colocando el codo por delante o usando pañuelos desechables al estornudar y toser; y, por último, intentemos salir rápido al contraataque, evitando tocarnos los ojos, la nariz y la boca. El partido se presenta largo, al menos 15 días: aprovechemos los tiempos muertos con la familia. Vamos a ser responsables, generosos en el esfuerzo y tengamos confianza en nosotros mismos para lograr la victoria. Por último, aplaudamos y agradezcamos el apoyo y el cuidado que nos brinda la afición sanitaria. Ah, convocamos para el siguiente partido al resto de la afición a realizar un tifo con el papel higiénico sobrante tras el enorme acopio… 😜 🧡🏀🧡 #yomequedoencasa El scouting no es mío, pero me pareció bueno compartirlo 🙌🏽