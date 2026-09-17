Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια ανάλυση: Το «μέταλλο» των Πειραιωτών και το 4ο γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Γιαγκελόνια στο “Καραϊσκάκης”, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και έκανε πρεμιέρα με το… δεξί στη διοργάνωση.

Παρότι βρέθηκε να χάνει από τη Γιαγκελόνια στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Ολυμπιακός έδειξε το… μέταλλό του και έφθασε σε μία σημαντική ανατροπή μπροστά στους οπαδούς του, για να ξεκινήσει ιδανικά την πορεία του στο Europa League.

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Με τον Αρμάντο Γκονζάλες να κάνει ντεμπούτο με γκολ στην Ευρώπη και τον… ξεχασμένο Γιάρεμτσουκ να δίνει τη λύση στο φινάλε, η ομάδα του Ιμανόλ Ιλγκουαθίλ πήρε το πρώτο της “τρίποντο” στη League Phase και άρχισε να βάζει τις βάσεις για μία νέα ευρωπαϊκή πορεία.

Σημαντική η αντίδραση των παικτών

Με κακή ψυχολογία από τα άσχημα αποτελέσματα στο ξεκίνημα της σεζόν, ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο και στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του στο Europa League, αλλά κατάφερε να βγάλει αντίδραση.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών στήριξαν την ομάδα και μετά το γκολ των Πολωνών και οι ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Ιλγκουαθίλ ανταπέδωσαν στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας τον ποδοσφαιρικό εγωισμό του.

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Ο Ολυμπιακός “πάτησε” ανά διαστήματα τη Γιαγκελόνια και έφθασε δικαίως στην ανατροπή, αφού είχε πολλές ακόμη ευκαιρίες και για μία πιο εύκολη νίκη στην πρεμιέρα του στη League Phase. Η αντίδραση των παικτών του όμως είναι πολύ πιο σημαντική, αφού έδειξε το… δρόμο και για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο «καυτός» Γκονζάλες και η τριάδα των επιθετικών

Ο Αρμάντο Γκονζάλες αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα μετεγγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό και παρά το μικρό της ηλικίας του και το γεγονός ότι αγωνίζεται για πρώτη φορά μακριά από την πατρίδα του και δη, στην Ευρώπη, σκοράρει κατά ριπάς.

Ο Μεξικανός επιθετικός έκανε ντεμπούτο με γκολ στο Europa League, αλλά έφθασε και τα 4 γκολ με τη φανέλα των Πειραιωτών, πριν συμπληρώσει ένα μήνα ως ποδοσφαιριστής των “ερυθρολεύκων”.

Την ίδια ώρα μάλιστα, ο Ολυμπιακός είδε και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ να βγαίνει από τη… ναφθαλίνη για να πετύχει ένα σπουδαίο γκολ νίκης για την ομάδα του, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα οι Πειραιώτες έδωσαν 8+2 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού.

Με τον Μάριους Μουαντιλματζί λοιπόν, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ φαίνεται να έχει πια μία εξαιρετική τριάδα στην επιθετική της γραμμή, ικανή να καλύψει και το κενό του τραυματία Αγιούμπ Ελ Κααμπί.