Το ξέσπασμα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά το τέλος του Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: «Το συναίσθημα από τον κόσμο με έκανε να πανηγυρίσω έτσι»

Ο Ολυμπιακός “λύγισε” με 2-1 τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη ως προπονητής των Πειραιωτών.

Μετά το ντεμπούτο του με ήττα από τον ΟΦΗ στη Super League, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρέθηκε από νωρίς σε… πίεση στον Ολυμπιακό και το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Γιαγκελόνια στο Europa League, πανηγυρίστηκε έντονα από τον Ισπανό προπονητή.

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Ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ξέσπασε στο σφύριγμα της λήξης του αγώνα στο “Καραϊσκάκης” και αγκάλιασε τους συνεργάτες του στον πάγκο των Πειραιωτών.

Μετά το τέλος του αγώνα πάντως, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για το παιχνίδι και τη νίκη της ομάδας του, αλλά αναφέρθηκε και στον πανηγυρισμό του, εξηγώντας τα συναισθήματά του.

Οι δηλώσεις του Αλγκουαθίλ

“Είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν μια σημαντική νίκη, η πρώτη μου νίκη, μπροστά στον κόσμο μας, ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές. Είναι ιδιαίτερο συναίσθημα το να κερδίζω σήμερα εδώ, είναι κάτι που είχα να αισθανθώ καιρό και θέλω να τονίσω πώς η παρουσία όλων των παικτών και του σταφ ήταν υπέροχη”.

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Για το πόσο είχε η ομάδα ανάγκη αυτή τη νίκη: “Το χρειαζόμασταν πολύ, ερχόμαστε από ήττα στο πρωτάθλημα, βέβαια αυτή είναι άλλη διοργάνωση, αλλά σήμερα θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε μπροστά από αυτόν τον κόσμο το συναίσθημα είναι απίστευτο γι’ αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε κι άλλες φορές”.

Για την εμφάνιση της ομάδας: “Δεν ήταν εύκολο, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που δουλεύω, νομίζω έχω αλλάξει και θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα, όμως είναι πραγματικά υπέροχος ο τρόπος που όλοι έχουν τη συγκέντρωσή τους και όλοι θέλουμε να πάρουμε νίκες και να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδας. Όσο λίγος και αν είναι ο χρόνος πιστεύω έχουμε ξεκινήσει καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώσουμε την εικόνα μας”.