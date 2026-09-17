Με ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ και ΑΕΚ – Πανσερραϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

19:54 17.09.26

Η ΑΕΚ πάτησε... γκάζι σε ένα ακόμα ματς της στην Allwyn Arena και συνέτριψε με 8-1 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου...