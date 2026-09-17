Με ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ και ΑΕΚ – Πανσερραϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το ματς του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ για τη League Phase του Europa League. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
16:30 ΣΚΑΪ Hybrid Καλαμάτα – Λάρισα Κύπελλο Ελλάδας
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβακία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών
17:45 ΣΚΑΪ ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Κύπελλο Ελλάδας
19:45 Magenta Sport 6 Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
19:45 Magenta Sport 2 ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ UEFA Europa League
20:00 Magenta Sport 4 League Μπέτις – Χετάφε LaLiga
22:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα
22:00 Magenta Sport 5 Μπεσίκτας – Μαρσέιγ UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 4 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 9 Λίλεστρομ – Τορένσε UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 8 Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 7 Σέλτικ – Φερεντσβάρος UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 6 Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 3 Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν UEFA Europa League
22:30 Magenta Sport 3 League Μάλαγα – Βιγιαρεάλ LaLiga
23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα