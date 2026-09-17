Αθλητικά

Με ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ και ΑΕΚ – Πανσερραϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
Ο Τιάγκο Νους
Ο Τιάγκο Νους με τη φανέλα του ΟΦΗ/ EUROKINISSI
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Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το ματς του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ για τη League Phase του Europa League. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:30 ΣΚΑΪ Hybrid Καλαμάτα – Λάρισα Κύπελλο Ελλάδας

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβακία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών

17:45 ΣΚΑΪ ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Κύπελλο Ελλάδας

19:45 Magenta Sport 6 Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 2 ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ UEFA Europa League

20:00 Magenta Sport 4 League Μπέτις – Χετάφε LaLiga

22:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα

22:00 Magenta Sport 5 Μπεσίκτας – Μαρσέιγ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 4 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 9 Λίλεστρομ – Τορένσε UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 8 Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 7 Σέλτικ – Φερεντσβάρος UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 6 Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 3 Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν UEFA Europa League

22:30 Magenta Sport 3 League Μάλαγα – Βιγιαρεάλ LaLiga

23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα

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Αθλητικά
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