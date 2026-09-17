Ο Ολυμπιακός έφτασε στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup – Η ιδιαίτερη υποδοχή με το γεράκι και η αντίδραση του Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός κινείται στους ρυθμούς του Super Cup της Euroleague και έφτασε στο Άμπου Ντάμπι για τη νεοσύστατη διοργάνωση και έλαβε μία ιδιαίτερη υποδοχή από ένα ειδικά εκπαιδευμένο γεράκι.

Την αποστολή του Ολυμπιακού, όπως και των άλλων ομάδων στο αεροδρόμιο υποδέχτηκε ένα γεράκι, κάτι που είναι παραδοσιακό έθιμο στα Εμιράτα και στο Ομάν, με τον Τάισον Γουόρντ να παίρνει στα χέρια του το πτηνό, χαρίζοντας μία ωραία και κάπως σπάνια εικόνα.

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You’re all good @Tyson_Ward24



The reigning champs have touched down



All teams have arrived for the Euroleague Basketball SuperCup! pic.twitter.com/mXwwJdLo9w — EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2026

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Φενερμπαχτσέ (18/09/26, 17:00) στα ημιτελικά του Super Cup με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης (18/09/26) για να κατακτήσει το πρώτο του φετινό τρόπαιο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Dubai BC συμπληρώνουν την τετράδα, που θα παλέψει για την ιστορική πρώτη κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο αποκάλυψε η Euroleague.