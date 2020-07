Σε μία σειρά από ανακοινώσεις προχώρησε η UEFA σχετικά με το μέλλον των διοργανώσεών της, επισημοποιώντας μεταξύ άλλων και ότι το ματς Γουλβς – Ολυμπιακός θα διεξαχθεί κανονικά στο “Μολινό”, έδρα της αγγλικής ομάδας.

Η UEFA έκανε γνωστό ότι όλα τα ματς σε Europa και Champions League θα πραγματοποιηθούν χωρίς οπαδούς μέχρι νεωτέρας, ότι το VAR θα χρησιμοποιηθεί και την επόμενη σεζόν μόνο στα νοκ-αουτ ματς, αλλά και τι ισχύει με την ολοκλήρωση των δύο διοργανώσεων φέτος.

Όσον αφορά το τελευταίο “κομμάτι” λοιπόν, η UEFA τόνισε ότι όλες οι ρεβάνς που αναβλήθηκαν λόγω κορονοϊού θα γίνουν κανονικά στις έδρες των ομάδων, σε αντίθεση με τα παιχνίδια ανάμεσα στα “ζευγάρια” που δεν πρόλαβαν να αγωνιστούν καθόλου, τα οποία και θα δώσουν μονά ματς στη Γερμανία, για να προκριθούν στο Final8.

Ρεάλ – Μάντσεστερ 1-2

Τσέλσι – Μπάγερν 0-3

Λιόν – Γιουβέντους 1-0

Νάπολι – Μπαρτσελόνα 1-1

Έχουν ήδη προκριθεί οι Παρί Σεν Ζερμέν, Αταλάντα, Ατλέτικο και Λειψία

Μπασακσεχίρ – Κοπεγχάγη 1-0

Ολυμπιακός – Γουλβς 1-1

Ρέιντζερς – Λεβερκούζεν 1-3

Βόλφσμπουργκ – Σαχτάρ 1-2

Άιντραχτ – Βασιλεία 0-3

ΛΑΣΚ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-5

Ίντερ – Χετάφε (θα γίνει μονό ματς)

Σεβίλη – Ρόμα (θα γίνει μονό ματς)

