Την απόκτηση του Μούσα Ουαγκέ από την Μπαρτσελόνα με τη μορφή δανεισμού ανακοίνωσε επίσημα ο ΠΑΟΚ, αναρτώντας και σχετικό video στα social media της ομάδας.

ο Μούσα Ουαγκέ είναι πλέον επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Σενεγαλέζος που έφτασε χθες (21/9) στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του “δικεφάλου του Βορρά”, πέρασε από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από την “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ, επιλέγοντας τον αριθμό 18 για την φανέλα του.

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μούσα Ουαγκέ από τη Μπαρτσελόνα. Ο Σενεγαλέζος έρχεται με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 18.

Ο Ουαγκέ γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1998 στη Μπιγκνόνα της Σενεγάλης. Ερωτεύτηκε τη μπάλα από μικρός, παίζοντας με τους φίλους του σε αλάνες και σε τοπικές ομάδες, μέχρι που τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι της Aspire Academy και το 2014 πήγε στο Κατάρ, όπου εντάχθηκε στα τμήματα της ακαδημίας, η οποία… χτενίζει την αγορά της Αφρικής και προωθεί παίκτες στην Ευρώπη.

Ο Μούσα δεν άργησε να κάνει το επόμενο βήμα. Μόλις δύο χρόνια μετά, αφού κατέκτησε με την Κ20 της Σενεγάλης την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2015, η Έουπεν τον έκανε δικό της. Πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του τον Γενάρη του 2017 κι έμεινε στο Βέλγιο για δύο σεζόν, όπου υπό τις οδηγίες του Κλοντ Μακελελέ βοήθησε την ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία, έχοντας σημαντικό ρόλο με 43 συμμετοχές κι ένα γκολ, ενώ παράλληλα πήρε και προαγωγή στην Εθνική Ομάδα της χώρας του.

Το καλοκαίρι του 2018 βρέθηκε στην 23άδα της Σενεγάλης για τα τελικά του Mundial 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας και στην πρεμιέρα έγραψε ιστορία, καθώς βρήκε δίχτυα κι έγινε ο νεαρότερος Αφρικανός σκόρερ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα κατορθώματά του δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα, οι οποίο έβγαλαν από τα ταμεία τους 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.

Ο Ουαγκέ αρχικά εντάχθηκε στη Μπαρτσελόνα Β, ενώ το Μάρτιο του 2019 αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα στο Καταλανικό Σούπερ Καπ κόντρα στη Χιρόνα. Το επίσημο ντεμπούτο με τους Μπλαουγκράνα το έκανε στις 13 Απριλίου σε ένα παιχνίδι για τη La Liga κόντρα στην Ουέσκα. Αγωνίστηκε σε άλλα δύο παιχνίδια μέχρι το φινάλε της σεζόν και το καλοκαίρι πήρε κι επίσημα προαγωγή στην πρώτη ομάδα. Μέχρι τα τέλη του Γενάρη του 2020, όταν και παραχωρήθηκε δανεικός στην Νις, ο Βαγκέ έπαιξε σε άλλα τρία παιχνίδι με τη Μπάρτσα, τα δύο μάλιστα κόντρα σε Ντόρτμουντ και Ίντερ για τους ομίλους του UEFA Champions League.

Ο Ουαγκέ στάθηκε άτυχος καθώς ξεκίνησε εντυπωσιακά στη Γαλλία με δύο ασίστ σε πέντε συμμετοχές, αλλά δυστυχώς ο Covid 19 ακύρωσε τη Ligue 1, με τον παίκτη να επιστρέφει στη Βαρκελώνη. Η Μπαρτσελόνα αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ για μονοετή δανεισμό του Σενεγαλέζου και ο Μούσα Ουαγκέ θα είναι παίκτης του Δικεφάλου για τη σεζόν 2020-21.

Καλώς ήρθες Μούσα!”.

We continue our day, with a transfer! We welcome the new N.18 @Moussa_WagueOff #PAOK #RiseUp #transfers #welcome pic.twitter.com/XHQ3EvFIyv