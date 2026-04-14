Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Επιστρέφει ο Ντε Κολό για την Φενερμπαχτσέ ενόψει των πλέι οφ της Euroleague

Ο Γάλλος γκαρντ θα είναι έτοιμος για να βοηθήσει την τουρκική ομάδα στα παιχνίδια για την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας
Ο Ντε Κολό
Ο Ντε Κολό με τη φόρμα της Φενερμπαχτσέ/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Η Φενερμπαχτσέ βρίσκεται σε κακή κατάσταση τη τελευταία περίοδο, καθώς έχει πέντε διαδοχικές ήττες, με τον Νάντο Ντε Κολό να απουσιάζει από τα τρία τελευταία παιχνίδια της Euroleague.

Ο Ντε Κολό είναι πολύ κοντά στην επιστροφή στην ενεργό δράση, καθώς έγινε γνωστό ότι θα είναι έτοιμος για να αγωνιστεί στα πλέι οφ της της Euroleague, μετά τη μερική ρήξη στη γάμπα που είχε υποστεί στις 29 Μαρτίου.

Η επιστροφή του Γάλλου στην τελευταία χρονιά της καριέρας του, θα προσφέρει μία ακόμα πολύτιμη επιλογή για τον Γιασικεβίτσιους στα γκαρντ, που θα προσφέρει ανάσες στους Μπόλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ, που είναι οι δύο βασικοί επιθετικοί πυλώνες των Τούρκων.

Ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φενερμπαχτσέ δήλωσε ότι ο Ντε Κολό είναι έτοιμος να επιστρέψει κάτι που θα φέρει απαρτία ενόψει των πλέι οφ.

Η τουρκική ομάδα είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 23-14 και στην τελευταία αγωνιστική κοντράρεται με τη Βιλερμπάν (16/04/26, 21:00) για να μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ. Αν ολοκληρωνόταν αυτή τη στιγμή regular season θα έπαιζε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo