Ο Σακίλ Ο’ Νιλ στο Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για τη Euroleague – «Τρελάθηκε» με τους οπαδούς των Λιθουανών

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ είχε την ευκαιρία να πάρει γεύση από ευρωπαϊκό μπάσκετ, παρακολουθώντας δια ζώσης την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις Κάουνας με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Ο θρύλος του NBA, Σακίλ Ο’Νιλ είναι πλέον ο νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της NordVPN και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας πήγε στο ματς της 2ης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα στη Ζάλγκιρις Κάουνας και τον Ολυμπιακό.

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Ο Σακίλ Ο’Νιλ έχει ειδική θέση από την οποία θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση, μιας και για αυτό φρόντισαν οι Λιθουανοί διοργανωτές του παιχνιδιού.

A big arrival at @ZalgirioArena – @NordVPN ambassador and NBA legend Shaquille O’Neal is already here at Zalgirio Arena. https://t.co/3eZEQYU5ru — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 29, 2026

Kaunas welcomed @NordVPN ambassador Shaquille O’Neal into their home. pic.twitter.com/9uEYko1kXT — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 29, 2026

Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης ο Αμερικανός θρύλος της κορυφαίας Λίγκας του πλανήτη μπήκε στο παρκέ εν μέσω αποθέωσης.

Ο θρύλος του ΝΒΑ μίλησε και στα λιθουανικά, αγκάλιασε τον Βαλαντσιούνας, κάθισε δίπλα στον Άρβιντας Σαμπόνις και αποθεώθηκε από μία κατάμεστη Zalgirio Arena. Ακούγοντας τα συνθήματα της κατάμεστης εξέδρας, ο Σακίλ Ο’Νιλ παρασύρθηκε και άρχισε να πηδάει στο ρυθμό των οπαδών, φωνάζοντας και αυτός συνθήματα.