Αθλητικά

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ στο Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για τη Euroleague – «Τρελάθηκε» με τους οπαδούς των Λιθουανών

Ο θρύλος του NBA βρέθηκε στη "Zalgirio Arena"
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Σακίλ Ο’ Νιλ είχε την ευκαιρία να πάρει γεύση από ευρωπαϊκό μπάσκετ, παρακολουθώντας δια ζώσης την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις Κάουνας με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Ο θρύλος του NBA, Σακίλ Ο’Νιλ είναι πλέον ο νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της NordVPN και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας πήγε στο ματς της 2ης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα στη Ζάλγκιρις Κάουνας και τον Ολυμπιακό.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ έχει ειδική θέση από την οποία θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση, μιας και για αυτό φρόντισαν οι Λιθουανοί διοργανωτές του παιχνιδιού.

ΦΩΤΟ Eurokinissi

Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης ο Αμερικανός θρύλος της κορυφαίας Λίγκας του πλανήτη μπήκε στο παρκέ εν μέσω αποθέωσης.

Ο θρύλος του ΝΒΑ μίλησε και στα λιθουανικά, αγκάλιασε τον Βαλαντσιούνας, κάθισε δίπλα στον Άρβιντας Σαμπόνις και αποθεώθηκε από μία κατάμεστη Zalgirio Arena. Ακούγοντας τα συνθήματα της κατάμεστης εξέδρας, ο Σακίλ Ο’Νιλ παρασύρθηκε και άρχισε να πηδάει στο ρυθμό των οπαδών, φωνάζοντας και αυτός συνθήματα.

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