Επίθεση με πέτρες στο πούλμαν της Γαλατάσαραϊ μετά το ματς με τη Μπούρσασπορ

Το τραγικό περιστατικό έγινε μετά το τέλος του αγώνα για 10ης αγωνιστικής της Basketbol Süper Ligi
Βροχή από πέτρες δέχθηκε το πούλμαν της ομάδας μπάσκετ της Γαλατάσαραϊ -κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Κωνσταντινούπολη- μετά την ήττα από την Μπούρσασπορ με 91-87 στην παράταση.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε αλλά και κατήγγειλε η πλευρά της Γαλατάσαραϊ , το πούλμαν στο οποίο επέβαινε η ομάδα δέχτηκε επίθεση με πέτρες στην Προύσα, πιθανότατα από οπαδούς της Μπούρσασπορ, προκαλώντας φθορές σε τζάμια και όχι μόνο.

Από την “Γαλατά” δεν υπήρχε κάποια αναφορά τραυματισμού σε μέλη της αποστολής, η οποία μετεπιβιβάστηκε σε άλλο πούλμαν και συνέχισε το ταξίδι της επιστροφής στην Πόλη.

