Επίθεση με πέτρες στο πούλμαν της Γαλατάσαραϊ μετά το ματς με τη Μπούρσασπορ

Βροχή από πέτρες δέχθηκε το πούλμαν της ομάδας μπάσκετ της Γαλατάσαραϊ -κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Κωνσταντινούπολη- μετά την ήττα από την Μπούρσασπορ με 91-87 στην παράταση.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε αλλά και κατήγγειλε η πλευρά της Γαλατάσαραϊ , το πούλμαν στο οποίο επέβαινε η ομάδα δέχτηκε επίθεση με πέτρες στην Προύσα, πιθανότατα από οπαδούς της Μπούρσασπορ, προκαλώντας φθορές σε τζάμια και όχι μόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır.



Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Galatasaray Spor… pic.twitter.com/i8nUJJczTR — Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) December 6, 2025

Από την “Γαλατά” δεν υπήρχε κάποια αναφορά τραυματισμού σε μέλη της αποστολής, η οποία μετεπιβιβάστηκε σε άλλο πούλμαν και συνέχισε το ταξίδι της επιστροφής στην Πόλη.