«Επίθεση» Ντατόμε στη FIBA! «Τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ είναι ένα χάλι»

«Κόλαφος» ο Τζίτζι Ντατόμε εναντίον της FIBA για τα προκριματικά του Μουντουμπάσκετ και τη δυσκολία που δημιουργεί στους παίκτες των δύο κορυφαίων πρωταθλημάτων του κόσμου, να συμμετάσχουν στις προσπάθειες των εθνικών τους ομάδων.

Ο διεθνής Ιταλός φόργουορντ μίλησε στην Corrier Dello Sport της πατρίδας του και μίλησε για την καριέρα του, τα οικονομικά προβλήματα της Φενέρμπαχτσε και την εθνική του ομάδα, όντας εμφανώς έξαλλος με την παγκόσμια ομοσπονδία.

«Δεν επιτρέπουν στους NBAers και τους αθλητές της EuroLeague να παίξουν στις εθνικές ομάδες τους! Είναι μια «τρελή» φόρμουλα, ένα χάλι! Το μπάσκετ πρέπει να προωθηθεί σωστά και το προϊόν που προσφέρεται στα προκριματικά δεν είναι το καλύτερο δυνατό».

Για τη Φενέρμπαχτσε: «Δεν προβληματίζομαι γιατί λαμβάνω τις διαβεβαιώσεις από το κλαμπ ότι θα μας πληρώνει εγκαίρως. Ο Ομπράντοβιτς και ο Γκεραρντίνι μας διαβεβαίωσαν ότι το μπάτζετ θα μείνει στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Θα παλέψουμε ξανά για όλους τους τίτλους».

