Θλιβερές εικόνες στην Ολλανδία, μετά την αναμέτρηση της Ντεν Χάαγκ με την Εξέλσιορ, play off παραμονής/ανόδου στην Eredivisie, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να πλησιάζουν την αντίπαλη εξέδρα και να πετάνε φωτοβολίδες στους φιλοξενούμενους.

Στο τελευταίο φετινό παιχνίδι στην Ολλανδία, το δεύτερο για τα play off παραμονής/ανόδου στην Eredivisie, η Ντεν Χάαγκ και η Εξέλσιορ μας έδωσαν το… ματς της χρονιάς στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, με τους φιλοξενούμενους να βγαίνουν νικητές στη διαδικασία των πέναλτι (8-7), κι ενώ ο κανονικός αγώνας είχε ολοκληρωθεί στο 3-3 και η παράταση στο 4-4!

Μάλιστα, η Εξέλσιορ έκανε μία συγκλονιστική ανατροπή για την άνοδο στη “μεγάλη” κατηγορία, «επιστρέφοντας» από το 0-3. Να αναφέρουμε ότι στον πρώτο αγώνα στην έδρα της Εξέλσιορ το ματς είχε μείνει στο 1-1 κι έτσι η Ντεν Χάαγκ ήθελε τη νίκη για να επιστρέψει μετά από χρόνια στην Eredivisie.

Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή των γηπεδούχων οπαδών που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στους εκδρομείς της Εξέλσιορ ακόμα και με φωτοβολίδες. Οι θλιβερές σκηνές μεταφέρθηκαν και εκτός γηπέδου με επεισόδια με τις δυνάμεις της Αστυνομίας.

Holland. 29.05.2022

ADO Den Haag – Excelsior.

ADO Den Haag supporters trying to reach away fans after losing the play-offs with Excelsior.



Video @RypkeBakker pic.twitter.com/DrREbb1css