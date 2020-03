Παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν από πλήθος ΜΜΕ, περισσότεροι από 3.000 φίλοι της Ατλέτικο Μαδρίτης βρέθηκαν στο Λίβερπουλ για τη ρεβάνς των δύο ομάδων στο Champions League και λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκαν δέκα νέα κρούσματα του κορονοϊού.

Η πρωτεύουσα της Ισπανίας ήταν μία από τις πόλεις με τα περισσότερα “χτυπήματα” του ιού σε όλη την Ευρώπη και έτσι από την πρώτη στιγμή, υπήρξαν “φωνές” κατά της άφιξης οπαδών στην Αγγλία για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η UEFA δεν αποφάσισε να γίνει το ματς κεκλεισμένων των θυρών και οι Ισπανοί δε άκουσαν τις οδηγίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον τεράστιο πρόβλημα στην πόλη, αφού φοβούνται πια ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.

Tonight, 1000s of Atletico Madrid fans are in Liverpool – despite their own city being in virtual lockdown, INCLUDING their own matches, because Madrid's been ravaged by Coronavirus (782 cases, 35 deaths). This is total madness. What the hell is the British Government doing????

Let me get this right – There’s a major Coronavirus outbreak in Madrid. La Liga is being played behind closed doors for 2 weeks

Yet thousand of Athletico fans are able to travel to Liverpool with no restrictions or tests whatsoever to watch the match against Liverpool 🤷🏽‍♂️ #LFC