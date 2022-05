Ο Τοντ Μπόελι θα είναι πλέον οριστικά ο νέος μεγαλομέτοχος της Τσέλσι, αφού μετά την Premier League και η βρετανική κυβέρνηση, ενέκρινε τη μεταβίβαση των μετοχών του συλλόγου.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας θα καταβάλλει το ποσό των 4,2 δισεκατομμυρίων λιρών για να πάρει στα… χέρια του τους “μπλε” του Λονδίνου, με την εξώθηση του Ρομάν Αμπράμοβιτς από την ηγεσία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρώσος μεγιστάνας αναγκάστηκε ουσιαστικά να αποχωρήσει μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και η κυβέρνηση άναψε το “πράσινο φως” για τη μεταβίβαση, αφού πρώτα υπήρξαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις, ότι ο Αμπράμοβιτς δεν θα πάρει καθόλου χρήματα από τον Μπόελι.

Todd Boehly ready to hand Thomas Tuchel £200million to spend this summer with Chelsea takeover on brink of being fully passed #cfc https://t.co/AgRuECPDzX

BREAKING: According to PA News, the UK Government have issued a license that permits the sale of Chelsea to the Todd Boehly consortium 👇 pic.twitter.com/UiYNX56GDh