Επτά μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου του Ιράν πήραν άσυλο στην Αυστραλία

Δύο ακόμη μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες από την Αυστραλία, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (112.03.2026). Είχε προηγηθεί η ίδια διαδικασία για πέντε παίκτριες χθες, Τρίτη λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους σε περίπτωση επιστροφής στην πατρίδα τους, επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο.

Μια παίκτρια και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού της γυναικείας ομάδας του Ιράν αποφάσισαν να παραμείνουν στην Αυστραλία μετά την αίτηση ασύλου, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ στους δημοσιογράφους.

Ο Μπερκ είπε ότι τα δύο μέλη αποχώρησαν από την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

«Όταν τα συνάντησα, τους έκανα την ίδια πρόταση που είχα κάνει στις πέντε παίκτριες το προηγούμενο βράδυ… αν ήθελαν να λάβουν ανθρωπιστική βίζα για την Αυστραλία, η οποία θα τους έδινε τη δυνατότητα να αποκτήσουν μόνιμη βίζα, θα ετοίμαζα αμέσως τα απαραίτητα έγγραφα», είπε.

«Και τα δύο είπαν ότι το ήθελαν. Υπέγραψα, ζήτησα από το τμήμα να ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία και, μέσα σε μια νύχτα, η διαδικασία ολοκληρώθηκε», προσέθεσε.

Αυτό σημαίνει ότι επτά άτομα από την ομάδα επέλεξαν να μείνουν στην Αυστραλία.

UPDATE: Only 7 Iranian women’s football players defect in Australia



Members of Iran’s women’s national football team attempted to flee their IRGC handlers while in Australia.



Only 7 players managed to escape and seek asylum.



The rest of the team is reportedly being forced… pic.twitter.com/G6DZLBGuuF — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 10, 2026

H Αυστραλία δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει τις οικογένειες τους από το εξωτερικό

Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ είπε ότι η κυβέρνηση επέκτεινε την ίδια προσφορά και στις υπόλοιπες παίκτριες και μέλη της αποστολής χωρίς την παρουσία των συνοδών τους.

Προσέθεσε πως προειδοποίησε την ομάδα ότι η Αυστραλία δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει τις οικογένειες τους από το εξωτερικό σε περίπτωση που ζητήσουν βοήθεια.

«Αυτή ήταν η φύση της συζήτησης. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με τη δίωξη, δεν μπορώ να ρίξω άμεσο φως σε αυτό από τις συνομιλίες που είχα», είπε ακόμα.

Πέντε μέλη της 13μελούς ομάδας έλαβαν άσυλο την Τρίτη.

Τα προβλήματα για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν ξεκίνησαν όταν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών 2026 που διεξάγεται στην Αυστραλία, μια πράξη που θεωρήθηκε ως σύμβολο αντίστασης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

On March 2, 2026, the Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Republic of Iran during the opening match of the Asian Cup.



This led to them to be labeled as “wartime traitors” by Iranian State TV pic.twitter.com/oUZ0WFMaoQ — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 9, 2026

Ένας παρουσιαστής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης χαρακτήρισε τις παίκτριες «προδότες σε καιρό πολέμου», πυροδοτώντας φόβους ότι θα αντιμετωπίσουν διώξεις ή και χειρότερα, αν επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η υπόλοιπη αποστολή έφτασε στη Μαλαισία νωρίς το πρωί της Τετάρτης, μετά την πτήση από το Σίδνεϊ, όπως φάνηκε σε φωτογραφίες του AFP στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ.