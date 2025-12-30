Εργκίν Αταμάν: «Αδύναμοι ακόμη οι Όσμαν και Φαρίντ αλλά θα είναι έτοιμοι για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, όπως και ο Σλούκας»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 99-89 του Αμαρουσίου για τη 12η αγωνιστική της GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να στέκεται μετά το τέλος του αγώνα και στο ματς με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί για τη Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε ότι τόσο ο Κώστας Σλούκας, όσο και οι Τσεντί Οσμάν και Κένεθ Φαρίντ θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Euroleague, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Κλασικό ματς πρωταθλήματος, ο αντίπαλος έπαιξε επιθετικά, όμως πήραμε ένα μεγάλο προβάδισμα και μαζί την νίκη. Σημαντικό ότι είναι όλοι υγιείς και μπορούμε να σκεφτούμε το ματς της Euroleague».

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague, αλλά κι εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση. Θα είναι σκληρό ματς, πρέπει να παίξουμε άμυνα, πρέπει να παίξουμε άμυνα για την νίκη».

Για τον Σλούκα: «Θα τον έχουμε μαζί μας κόντρα στον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε προπονήσεις, έκανε και σήμερα ατομικό. Όσμαν και Φαρίντ είναι ακόμη κάπως αδύναμοι μετά από την ασθένειά τους. Όμως νομίζω ότι όλοι θα είναι έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, κάθε αγώνας στη Euroleague είναι σημαντικός για εμάς, για τον κόσμο μας, για τον κόσμο τους».