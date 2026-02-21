Αθλητικά

Εργκίν Αταμάν: «Η ποιότητα του Χέιζ-Ντέιβις μας βοήθησε να κατακτήσουμε το Κύπελλο Ελλάδας»

Όσα δήλωσε ο Τούρκος προπονητής μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στον τελικό του Allwyn Final 8
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας/. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-79 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ κόντρα στον Ολυμπιακό και πήρε τον πρώτο του τίτλο μέσα στη σεζόν με τον Εργκίν Αταμάν να βασίζει την επιτυχία στην εμπειρία του Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι ο Χέιζ-Ντέιβις βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας, λόγω της εμπειρίας και της ποιότητάς του.

Ο προπονητής των πρασίνων ευχαρίστησε και τους οπαδούς του τριφυλλιού που βρίσκονταν στο γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού.

 

Τα λόγια του Εργκίν Αταμάν

Για το ματς: «Είμαι πολύ περήφανος για τους οπαδούς μας. Δεν σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν. Ήταν μία πολύ σοβαρή προσπάθεια με αποτελέσματα. Ακόμα ένα Κύπελλο στο μουσείο του Παναθηναϊκού και είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου».

Για το πόσο καλύτερη είναι η ομάδα με τον Χέιζ-Ντέιβις στην ομάδα: «Η ποιότητα και η εμπειρία του μας βοήθησαν πάρα πολύ».

