Εργκίν Αταμάν κατά FIBA: Ασέβεια εναντίον της Τουρκίας – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-αουτ στο Eurobasket στις 12:00

Ενοχλημένος με την απόφαση της FIBA εμφανίστηκε ο κόουτς της γειτονικής χώρας
Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν
Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν (ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins)

Το Eurobasket 2025 μπαίνει από αύριο (06.08.2025) στην τελική του ευθεία, με την έναρξη των αγώνων της φάσης των “16”. Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να περάσει αήττητη από τον όμιλό της και θα ανοίξει το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββάτου. Πιο συγκεκριμένα, το ματς της γειτονικής χώρας κόντρα στη Σουηδία θα είναι το πρώτο ματς της φάσης των “16” του Ευρωμπάσκετ -που συνεχίζεται στην Λετονία- με τον Τούρκο κόουτς να είναι εκφράζει τον εκνευρισμό του για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα και να τα… χώνει στην FIBA.

Με δηλώσεις του στην τουρκική τηλεόραση, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως θεωρεί γελοίο να βάζουν παιχνίδι τόσο νωρίς στην πρώτη και αήττητη ομάδα του ομίλου, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον στόχο της Τουρκίας, για το μετάλλιο.

“Δεν μου αρέσει η έλλειψη σεβασμού της FIBA απέναντί μας, απέναντι στην πρώτη ομάδα του ομίλου, η οποία τερμάτισε αήττητη. Πρέπει να παίξουμε τον αγώνα νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι αύριο. Είναι γελοίο. Είμαστε εδώ 15 ημέρες και παίζουμε τον πιο σημαντικό αγώνα της φάσης των νοκ-άουτ, έναν αγώνα αποκλεισμού, στις 12 το μεσημέρι” ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν στην λρατική τουρκική τηλεόραση.

Παρ’ όλα αυτά ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την πορεία της Τουρκίας, αφού αμέσως μετά τόνισε: “Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε στη φάση των μεταλλίων”.

Σχετικά με τη συνέχεια της διοργάνωσης, ο Αταμάν τόνισε: “Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο την πρόκριση στα μετάλλια. Το παιχνίδι με τη Σερβία έχει τελειώσει. Τώρα εστιάζω μόνο στην εθνική ομάδα για να νικήσει αύριο τη Σουηδία και να προκριθεί στα προημιτελικά”.

Ο ίδιος συνέχισε αναφερόμενος στην εμφάνιση της ομάδας: “Είδαμε το δυναμικό της ομάδας μας. Το γνωρίζω, αλλά σε όλα τα παιχνίδια που παίξαμε, ήταν τέλεια, με άμυνα εξαιρετική, με ομαδικότητα στην επίθεση και καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ιδιαίτερα απέναντι στο φαβορί του EuroBasket, τη Σερβία, παίξαμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα των “16” και ελπίζω να φτάσουμε στα προημιτελικά και στον τελικό”, κατέληξε ο Αταμάν, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας ενόψει των νοκ-άουτ.

