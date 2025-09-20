Εργκίν Αταμάν: «Να επενδύσει η Ελλάδα στο μπάσκετ όπως η Τουρκία»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, βρίσκεται στην Αυστραλία με το “τριφύλλι” και μίλησε σε τοπικό Μέσο για τους “πράσινους”, αλλά και το πρόσφατο Eurobasket, όπου η Τουρκία πήρε το ασημένιο μετάλλιο και η Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Εργκίν Αταμάν επισήμανε ότι η Τουρκία έκανε μία μεγάλη επένδυση στο μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια και ευχήθηκε το ίδιο να συμβεί και στην Ελλάδα, μετά την επιτυχία της Εθνικής στο Eurobasket.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

Για την Τουρκία στο Εurobasket: «Είναι εκπληκτικό, καθώς τον τελικό στην Τουρκία τον παρακολούθησαν ζωντανά 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Η Τουρκία έκανε μια μεγάλη επένδυση στο μπάσκετ και δικαιώθηκε».

Για το μήνυμα του στην ελληνική πολιτεία: «Ελπίζω ότι μετά από αυτά τα αποτελέσματα και η ελληνική κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερο στο μπάσκετ. Η Ελλάδα έχει παράδοση και πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό της».

Για τους στόχους του Παναθηναϊκού: «Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: πρώτα να φτάσουμε στα play off, μετά στο Final Four και φυσικά να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Euroleague».