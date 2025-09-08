Εργκίν Αταμάν: «Να κερδίσουμε ένα μετάλλιο στο Eurobasket, μα@@@ιες τα power rankings»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση της Τουρκίας απέναντι στην Πολωνία στα προημιτελικά του Eurobasket, με τον προπονητή των Τούρκων να αναφέρει τον μεγάλο του στόχο για τη διοργάνωση.

Η Τουρκία θα κοντραριστεί με την Πολωνία το απόγευμα της Τρίτης (9/9, 17:00), με τον Εργκίν Αταμάν να θέλει η ομάδα του να πάρει τη νίκη προκειμένου να βρεθεί στη ζώνη των μεταλλίων του Eurobasket.

«Δεν σκεφτόμαστε το αν είμαστε η καλύτερη ή η χειρότερη τουρκική ομάδα, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Στην FIBA αρέσει να φτιάχνει αυτά τα πράγματα, τα power rankings, είναι μ@λ@κιες. Η πραγματικότητα είναι στο παρκέ και στη νίκη. Θα δούμε στα επόμενα παιχνίδια ποια θέση θα πάρουμε στο Eurobasket» ανέφερε αρχικά ο Αταμάν για να προσθέσει:

«Φυσικά μας βοήθησε το ματς με την Σερβία γιατί τερματίσαμε τον όμιλο στην πρώτη θέση. Αν δείτε, η Σερβία αποκλείστηκε από την Φινλανδία, καθώς η Φινλανδία έκανε ένα εξαιρετικό ματς.

Οπότε, μας βοήθησε να πάρουμε την πρώτη θέση και να προκριθούμε στα προημιτελικά. Στο μέλλον κάθε ματς είναι διαφορετικό. Αύριο θα αντιμετωπίσουμε άλλη ομάδα, άλλη στρατηγική. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό ματς για εκείνους, όπως και για εμάς, αλλά θα παλέψουμε για τη νίκη».