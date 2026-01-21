Εργκίν Αταμάν: «Ομάδα με μεγάλη επιθετική δυναμική η Μακάμπι»

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την Πέμπτη (22.01.2026, 21:05, Newsit.gr, Novasports Prime) τη “διαβολοβδομάδα του στη Euroleague, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Εργκίν Ατμάν προέρχεται από νίκη, επικρατώντας της Μπασκόνια στο “Athens T-Center”.

Πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στη μεγάλη επιθετική δυναμική της Μακάμπι Τελ Αβίβ, εξηγώντας πως το “κλειδί” της αναμέτρησης θα είναι η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού.

“Η Μακάμπι είναι μια ομάδα με μεγάλη επιθετική δυναμική, κάτι που φάνηκε και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι που έδωσε στο Τελ Αβίβ απέναντι στη Ζαλγκίρις. Είναι μια ομάδα που πετυχαίνει κατά μέσο όρο 94 πόντους στους αγώνες που κερδίζει. Σκόραρε επίσης 93 πόντους χθες το βράδυ στον Πειραιά, οπότε το “κλειδί” της αναμέτρησης θα είναι η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση, με λιγότερα λάθη” ανέφερε ο Τούρκος προπονητής, χωρίς να κάνει περισσότερες δηλώσεις.