Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια: «Δώσατε απάντηση στο παρκέ όταν 10.000 οπαδοί έβριζαν τη μητέρα μου»

O Παναθηναϊκός νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 81-77 για την 16η αγωνιστική της Euroleague και έκανε… δώρο στον Εργκίν Αταμάν, που άκουσε τους οπαδούς στην πατρίδα του να τον βρίζουν στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν μάλιστα εμφανώς συγκινημένος στα αποδυτήρια, μετά το τέλος του Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε και ευχαρίστησε τους παίκτες του για τη νίκη που “πάγωσε” το γήπεδο στην Τουρκία.

Ο Τούρκος προπονητής ανέφερε χαρακτηριστικά στα αποδυτήρια τα εξής: “Εντάξει, πολύ καλή δουλειά! Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ίσως να μην παίξαμε το καλύτερό μας παιχνίδι, αλλά παίξαμε έξυπνα. Επίσης σας ευχαριστώ, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά.

Coach Ergin Ataman spoke straight from the heart after our important away win!



Smart basketball, mental toughness, and a response when the pressure was at its peak.



When the noise got loud, the answer came where it matters most: on the court!



Watch his full post-game speech… pic.twitter.com/RuOFiQnU2L — Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 16, 2025

Και όταν πήραν διαφορά 10 πόντων, εσείς δεν το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά οι Τούρκοι παίκτες το καταλαβαίνουν: 10.000 άνθρωποι εδώ αρχίζουν να λένε «γαμ@ τη μητέρα σου» για πολλή ώρα. Και εσείς δώσατε την απάντηση στο παρκέ! Σας ευχαριστώ, όλους σας!”.