Σοκαριστικές στιγμές στην Κοπεγχάγη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020, ο Έρικσεν έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Το ιατρικό επιτελείο προσπάθησε να κάνει ανάνηψη στον παίκτη της Ίντερ, την ώρα που οι συμπαίκτες του ήταν δακρυσμένοι.

Το γήπεδο “πάγωσε”, με τους οπαδούς και τους παίκτες να κλαίνε και να αδυνατούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Οι γιατροί χρησιμοποίησαν τον απινιδωτή για να μείνει στην ζωή ο άτυχος ποδοσφαιριστής.

Δείτε την στιγμή που ο Έρικσεν καταρρέει την ώρα του αγώνα για το Euro 2020:

This is heartbreaking 💔💔

Denmark’s @ChrisEriksen8 … allegedly a heart attack on the pitch?

Terrible😭😭😭 pic.twitter.com/yWRaRYnBVH