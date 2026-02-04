Ερνανγκόμεθ ενόψει του Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: «Κάθε παιχνίδι είναι turning point»

Λίγες ώρες μετά την αγχωτική εντός έδρας νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός “πέταξε” για Σερβία και τον εκτός έδρας αγώνα με την Παρτίζαν (05.02.2026, 21:30), για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ μίλησε πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε στη σημασία του αγώνα με την Παρτιζάν και των αναμετρήσεων που ακολουθούν για το “τριφύλλι’ στη Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2020) στο “Telekom Center” και στο πόσο αυτή βοήθησε τους παίκτες των “πράσινων”.

Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού μίλησε…

Για το ματς με την Παρτιζάν:

«Συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό παιχνίδι. Η Παρτιζάν έχασε ένα σημαντικό παιχνίδι από τη Μακάμπι χθες, όπου έπαιξαν καλύτερα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε να παλέψουμε και να πάρουμε τη νίκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το κλειδί του παιχνιδιού:

«Το κλειδί για εμάς είναι η άμυνα. Παίζουν στο γήπεδό του με τον κόσμο τους και είναι παίκτες με ταλέντο. Μπορούν να σκοράρουν οποτεδήποτε, οπότε πρέπει να παίξουμε επιθετικά στην άμυνα και να είμαστε μαζί σε ένα δύσκολο περιβάλλον».

Για το τι είπε στον Γκραντ μετά το νικητήριο καλάθι του με τη Ρεάλ:

Το άξιζε. Του είπα να πάρει τη μπάλα και να σκοράρει. Τον εμπιστεύομαι πολύ. Είναι κομμάτι της οικογένειάς μου. Περνάμε από σκαμπανεβάσματα, είχε ευκαιρία για νικητήριο σουτ κόντρα στη Μακάμπι, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ο κόσμος μισεί λίγο παραπάνω. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη αγάπη να περάσουν τα πάντα. Το άξιζε, ήταν μια σημαντική και μεγάλη νίκη. Το ΟΑΚΑ ήταν φωτιά. Εστιάζουμε στο επόμενο παιχνίδι».

Για το αν η νίκη κόντρα στη Ρεάλ είναι turning point:

«Κάθε παιχνίδι είναι turning point. Εάν χάσουμε αύριο όλοι θα τρελαθούν. Θα πρέπει να προχωράς μέσα από τα σκαμπανεβάσματα. Είναι Φεβρουάριος, η σεζόν είναι μεγάλη, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να δούμε βίντεο. Είναι μεγάλη σεζόν. Θα παίξουμε στα ψηλότερά μας όταν πρέπει».