Ερνανγκόμεθ για τον τελικό Κυπέλλου: Θα είναι μάχη με τον Ολυμπιακό, ο Χέιζ-Ντέιβις είναι δυνατός

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ενόψει του τελικού του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (21.02.2026, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) κόντρα στον Ολυμπιακό και ξεκαθάρισε πως κάθε παιχνίδι απέναντι στους Πειραιώτες είναι απαιτητικό και δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένος και έτοιμος να δώσει το 100% σε άμυνα και επίθεση, ενώ στάθηκε και στην προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που έφερε ενέργεια και ποιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Κάθε ματς απέναντι στον Ολυμπιακό είναι δύσκολο. Θα δούμε τι θα συμβεί. Πρέπει να παλέψουμε, να κάνουμε το καλύτερό μας και να δούμε στο τέλος του αγώνα τι θα γίνει».

Τι περιμένεις από το συγκεκριμένο ματς, δεδομένου ότι δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση με τους ψηλούς του Ολυμπιακού;

«Δεν προσπαθώ να έχω προσδοκίες. Απλώς πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να δώσουμε τα πάντα. Στα δύο τελευταία παιχνίδια παίξαμε πολύ καλή άμυνα και πολύ καλή επίθεση και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει το μομέντουμ μετά την άφιξη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τις δύο καλές εμφανίσεις;

«Είναι εξαιρετικός παίκτης. Μας έδωσε πολλή δύναμη, είναι πολύ έξυπνος και ταλαντούχος. Πιστεύω πως θα μας βοηθήσει πολύ».

Υπάρχει κάποιο μυστικό σε τέτοιου είδους παιχνίδια;

«Δεν υπάρχει μυστικό. Η ομάδα που θα κάνει τις περισσότερες έξτρα προσπάθειες θα κερδίσει. Δεν θα είναι όμορφο παιχνίδι, θα είναι μάχη. Όποιος κάνει τα επιπλέον πράγματα, θα πάρει τη νίκη».

Είναι στο μυαλό σας το σερί των πέντε νικών του Ολυμπιακού απέναντί σας;

«Όχι. Η σεζόν είναι μεγάλη και έχει σκαμπανεβάσματα. Το σημαντικό είναι να παίζεις καλά τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο».

Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τίτλος για εσάς;

«Πρέπει να παίξουμε πολύ σκληρά και να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Οι τελικοί είναι ένα παιχνίδι και όλα μπορούν να συμβούν. Κερδίζει όποιος κάνει την παραπάνω προσπάθεια».