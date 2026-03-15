Ερνανγκόμεθ, Σορτς και Λεσόρ δεν θα παίξουν στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο Telekom Center Athens (15.03.2026, 16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), για την 21η αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε αλλαγές στην εξάδα των ξένων που θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αθηναϊκό ντέρμπι. Συγκεκριμένα, εκτός εξάδας έμειναν ο Τι Τζέι Σορτς και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Παράλληλα, εκτός παρέμεινε και ο Ματίας Λεσόρ.

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κένεθ Φαρίντ, Ρισόν Χολμς.