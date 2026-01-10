Ερντέμ: Για 40 λεπτά δεχόμουν λεκτικές επιθέσεις, κάποιος πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτό

Η Σελέν Ερντέμ υποστήριξε ότι δέχθηκε λεκτικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννινα για την 14η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 86-54 και μετά το τέλος του αγώνα, η Σελέν Ερντέμ έκανε λόγο για λεκτικές επιθέσεις σε βάρος της κατά τη διάρκεια όλης της αναμέτρησης, από τους οπαδούς της πρώην ομάδας της.

“Οι παίκτριές μου έδωσαν την κατάλληλη απάντηση στο προπονητικό επιτελείο της αντίπαλης ομάδας, που αρνήθηκε να μου δώσει το χέρι στην τελετή του αγώνα, μέσω της απόδοσής τους στο γήπεδο. Καταδικάζω τις άσχημες επιθέσεις που δέχτηκα ως γυναίκα στους από την εξέδρα των αντιπάλων στους δύο τελευταίους αγώνες.

Για 40 λεπτά δεχόμουν λεκτικές επιθέσεις εναντίον εμού και της οικογένειάς μου, και καταδικάζω όλους όσοι επέτρεψαν να συμβεί αυτό. Κάποιος πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτό. Ελπίζω να λάβουν την απαραίτητη τιμωρία. Δώσαμε την απάντησή μας σε αυτή την ασέβεια μέσα στο γήπεδο. Συγχαίρω τις παίκτριές μου”, δήλωσε η Τουρκάλα προπονήτρια του Παναθηναϊκού.