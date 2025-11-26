Αθλητικά

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80 τελικό: Ήττα για τους Πειραιώτες στο Βελιγράδι

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε του Ολυμπιακού με 91-80 στο Βελιγράδι και ανέβηκε στην κορυφή της Euroleague
Euroleague
13η αγωνιστική
91 - 80
ΤΕΛΙΚΟ
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

22:21 | 26.11.2025

Στο 9-4 και στην κορυφή οι Παναθηναϊκός, Χάποελ και Ερυθρός

22:21 | 26.11.2025

Στο 8-5 υποχώρησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπεσε στην τέταρτη θέση

22:20 | 26.11.2025
Τέλος αγώνα: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 91-80
22:18 | 26.11.2025

91-80 με τρίποντο του ΜακΚιντάιρ

22:16 | 26.11.2025

88-80 με 2/2 βολές του Μονέκε

22:16 | 26.11.2025
37.4 δευτερόλεπτα ακόμα
22:13 | 26.11.2025

86-80 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

22:13 | 26.11.2025
86-77 από τον ΜακΚιντάιρ
22:12 | 26.11.2025
1:30 ακόμα
22:11 | 26.11.2025

84-77 από τον ΜακΚιντάιρ

22:08 | 26.11.2025

82-77 με τρίποντο του ΜακΚιντάιρ

22:08 | 26.11.2025

79-75 με τρίποντο του Κάλινιτς

22:08 | 26.11.2025

76-75 από τον Βεζένκοφ

22:07 | 26.11.2025

76-73 με 2/2 βολές του Νουόρα

22:06 | 26.11.2025

74-73 από τον Βεζένκοφ

22:06 | 26.11.2025

74-71 από τον Νουόρα

22:06 | 26.11.2025
72-71 με τρίποντο του Ντόρσεϊ και θρίλερ στο Βελιγράδι
22:05 | 26.11.2025
72-68 με τρίποντο του Παπανικολάου
22:03 | 26.11.2025
Τέσσερα λεπτά χωρίς σκορ ο Ολυμπιακός στο τέταρτο δεκάλεπτο
22:01 | 26.11.2025

72-65 με νέα τρίποντη βόμβα του Γκρέιαμ

21:59 | 26.11.2025

69-65 από τον Μπάτλερ

21:59 | 26.11.2025
Οκτώ λεπτά ακόμα για το φινάλε του αγώνα
21:59 | 26.11.2025
8-0 σερί από τους Σέρβους και τάιμ άουτ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα
21:58 | 26.11.2025

67-65 με τρίποντο του Γκρέιαμ

21:58 | 26.11.2025

64-65 με τρίποντο του Μπάτλερ

21:57 | 26.11.2025

61-65 από τον Μονέκε

21:55 | 26.11.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
21:55 | 26.11.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 59-65
21:53 | 26.11.2025

59-65 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

21:52 | 26.11.2025

59-63 με κάρφωμα του Μονέκε

21:51 | 26.11.2025

57-63 με 1/2 βολές του Λι

21:51 | 26.11.2025

57-62 με τρίποντο του Οτζελέγιε

21:49 | 26.11.2025

54-62 με 1/2 βολές του Μονέκε

21:48 | 26.11.2025

53-62 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

21:46 | 26.11.2025

53-60 με κάρφωμα του Κάλινιτς

21:45 | 26.11.2025

51-60 με τρίποντο του Οτζελέγιε

21:43 | 26.11.2025
Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί στο Βελιγράδι

Καλάθι και φάουλ από τον Μιλουτίνοφ και 48-60!

21:43 | 26.11.2025

48-57 από τον Βεζένκοφ και πάλι

21:42 | 26.11.2025

48-55 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:41 | 26.11.2025
24' Τάιμ άουτ στον Γιώργο Μπαρτζώκα
21:41 | 26.11.2025

48-52 και πάλι από τον Νουόρα!

21:41 | 26.11.2025

46-52 μειώνει ο Νουόρα

21:38 | 26.11.2025

44-52 τελικά ήταν τρίποντο του Ντόρσεϊ!

21:38 | 26.11.2025
Στο +7 ο Ολυμπιακός! Πρώτη φορά ξεφεύγουν στο σκορ οι Πειραιώτες
21:37 | 26.11.2025

44-51 από τον Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό

21:36 | 26.11.2025

44-49 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:35 | 26.11.2025

44-46 με 2/2 βολές του Μονέκε

21:35 | 26.11.2025

42-46 με μία βολή του Βεζένκοφ από τεχνική ποινή για διαμαρτυρία

21:34 | 26.11.2025

42-45 από τον Μιλουτίνοφ

21:33 | 26.11.2025

42-43 με τρίποντο του Νουόρα

21:31 | 26.11.2025

39-43 από τον Ντόρσεϊ

21:31 | 26.11.2025

39-41 με κάρφωμα του Νουόρα

21:31 | 26.11.2025

37-41 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:30 | 26.11.2025
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
21:15 | 26.11.2025

Με πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ στο φινάλε της δεύτερης περιόδου, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο τέλος του ημιχρόνου

21:14 | 26.11.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 37-38
21:14 | 26.11.2025

37-38 απαντάει ο Μιλουτίνοφ

21:13 | 26.11.2025

37-36 με 2/2 βολές του Οτζελέγιε

21:13 | 26.11.2025
35-36 με τρίποντο του Ντόρσεϊ και προβάδισμα για τους Πειραιώτες
21:11 | 26.11.2025

35-33 από τον Οτζελέγιε

21:10 | 26.11.2025
Τάιμ άουτ από τον Ερυθρό Αστέρα
21:10 | 26.11.2025

33-33 ο Ντόρσεϊ ισοφαρίζει

21:09 | 26.11.2025

33-31 από τον Βεζένκοφ και πάλι

21:08 | 26.11.2025

33-29 από τον Βεζένκοφ

21:05 | 26.11.2025

33-27 με τρίποντο του Νουόρα

21:03 | 26.11.2025

Με επιθετικό φάουλ χρεώνεται ο Φουρνιέ

21:03 | 26.11.2025

30-27 βάζει και τη βολή ο Λιθουανός σέντερ

21:01 | 26.11.2025

29-27 με καλάθι και φάουλ του Μοτεγιούνας

20:59 | 26.11.2025
Απίθανες μάχες στο παρκέ!

Πέφτουν κορμιά στο Βελιγράδι

20:59 | 26.11.2025

27-27 με τρίποντο του Γκρέιαμ

20:59 | 26.11.2025

24-27 από τον Φουρνιέ

20:59 | 26.11.2025
Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι

24-25 με 2/2 βολές του Αμερικανού σέντερ

20:58 | 26.11.2025

Αντιαθλητικό φάουλ κέρδισε ο Χολ

20:57 | 26.11.2025

24-23 απαντάει με τρίποντο ο Λι

20:57 | 26.11.2025

24-20 με πολύ τυχερό τρίποντο του Κάλινιτς με ταμπλό....

20:56 | 26.11.2025

21-20 από τον Πίτερς

20:55 | 26.11.2025
21-18 με τρίποντη βόμβα του Φουρνιέ
20:55 | 26.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:55 | 26.11.2025
Ο ύμνος του Ολυμπιακού έπαιξε στο γήπεδο!

Τρομερή ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι

20:53 | 26.11.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ερυθρός - Ολυμπιακός 21-15
20:52 | 26.11.2025

21-15 από τον Οτζελέγιε

20:52 | 26.11.2025
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΟΣΦΠ
20:49 | 26.11.2025
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΟΣΦΠ
20:49 | 26.11.2025

19-15 με τρίποντο του Οτζελέγιε

20:49 | 26.11.2025

16-15 με τρίποντο του Φουρνιέ

20:45 | 26.11.2025

0/2 βολές από τον Χολ

20:43 | 26.11.2025

16-12 μειώνει ο Βεζένκοφ και τάιμ άουτ από τον Ερυθρό Αστέρα

20:42 | 26.11.2025

16-10 από τον Νουόρα

20:42 | 26.11.2025

14-10 μειώνει ο Γουόκαπ

20:41 | 26.11.2025

14-8 με 2/2 βολές του Μοτεγιούνας

20:39 | 26.11.2025

12-8 με τρίποντο του Φουρνιέ που πέρασε στο παρκέ στη θέση του Γουόρντ

20:39 | 26.11.2025
Έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας! Δεν περιμένει το τηλεοπτικό τάιμ άουτ και καλεί τους παίκτες του στον πάγκο
20:38 | 26.11.2025

Νέο παιδικό λάθος από τον Ολυμπιακό και 12-5 από τον Ντόμπριτς στον αιφνιδιασμό

20:38 | 26.11.2025

10-5 με κάρφωμα του Νουόρα

20:37 | 26.11.2025

0/2 βολές από τον Μονέκε

20:34 | 26.11.2025

8-5 με τρίποντο του Βεζένκοφ

20:34 | 26.11.2025

8-2 με τρίποντο του Νουόρα

20:34 | 26.11.2025

5-2 μειώνει ο Γουόρντ

20:31 | 26.11.2025

5-0 από τον Μονέκε

20:30 | 26.11.2025

3-0 με τρίποντο του Μοτεγιούνας

20:30 | 26.11.2025
Τζάμπολ του αγώνα
20:21 | 26.11.2025
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

20:20 | 26.11.2025
Αδελφοποιημένοι οι οπαδοί των δύο ομάδων

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί σ' ένα φιλικό περιβάλλον

20:19 | 26.11.2025
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ οι 12 του Γιώργου Μπαρτζώκα.

 
 

20:17 | 26.11.2025
Η δωδεκάδα του Ερυθρού Αστέρα

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Πλάβσιτς, Γκρέιχαμ, Μπάτλερ, Κάλινιτς, Ντόμπριτς, Μοτιεγιούνας, Νουόρα, Οτζελέγιε, Μονέκε και Ντος Σάντος οι 12 του Σάσα Ομπράντοβιτς

 

 
20:17 | 26.11.2025
20:16 | 26.11.2025
Πέρεθ, Κορτές και Ράτσις οι τρεις ρέφερι του αγώνα
20:15 | 26.11.2025

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ρεκόρ 8-4 (6-1 εντός και 2-3 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός βρίσκεται επίσης στο 8-4 (5-2 εντός και 3-2 εκτός έδρας)

 

20:15 | 26.11.2025
Ντέρμπι κορυφής στη Σερβία

Ο νικητής θα πιάσει Παναθηναϊκό και Χάποελ στην πρώτη θέση της κατάταξης

20:14 | 26.11.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 13η αγωνιστική της Euroleague

