Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80 τελικό: Ήττα για τους Πειραιώτες στο Βελιγράδι

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 13η αγωνιστική της Euroleague.
Στο 9-4 και στην κορυφή οι Παναθηναϊκός, Χάποελ και Ερυθρός
Στο 8-5 υποχώρησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπεσε στην τέταρτη θέση
91-80 με τρίποντο του ΜακΚιντάιρ
88-80 με 2/2 βολές του Μονέκε
86-80 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
84-77 από τον ΜακΚιντάιρ
82-77 με τρίποντο του ΜακΚιντάιρ
79-75 με τρίποντο του Κάλινιτς
76-75 από τον Βεζένκοφ
76-73 με 2/2 βολές του Νουόρα
74-73 από τον Βεζένκοφ
74-71 από τον Νουόρα
72-65 με νέα τρίποντη βόμβα του Γκρέιαμ
69-65 από τον Μπάτλερ
67-65 με τρίποντο του Γκρέιαμ
64-65 με τρίποντο του Μπάτλερ
61-65 από τον Μονέκε
59-65 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
59-63 με κάρφωμα του Μονέκε
57-63 με 1/2 βολές του Λι
57-62 με τρίποντο του Οτζελέγιε
54-62 με 1/2 βολές του Μονέκε
53-62 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
53-60 με κάρφωμα του Κάλινιτς
51-60 με τρίποντο του Οτζελέγιε
Καλάθι και φάουλ από τον Μιλουτίνοφ και 48-60!
48-57 από τον Βεζένκοφ και πάλι
48-55 με τρίποντο του Βεζένκοφ
48-52 και πάλι από τον Νουόρα!
46-52 μειώνει ο Νουόρα
44-52 τελικά ήταν τρίποντο του Ντόρσεϊ!
44-51 από τον Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό
44-49 με τρίποντο του Βεζένκοφ
44-46 με 2/2 βολές του Μονέκε
42-46 με μία βολή του Βεζένκοφ από τεχνική ποινή για διαμαρτυρία
42-45 από τον Μιλουτίνοφ
42-43 με τρίποντο του Νουόρα
39-43 από τον Ντόρσεϊ
39-41 με κάρφωμα του Νουόρα
37-41 με τρίποντο του Βεζένκοφ
Με πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ στο φινάλε της δεύτερης περιόδου, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο τέλος του ημιχρόνου
37-38 απαντάει ο Μιλουτίνοφ
37-36 με 2/2 βολές του Οτζελέγιε
35-33 από τον Οτζελέγιε
33-33 ο Ντόρσεϊ ισοφαρίζει
33-31 από τον Βεζένκοφ και πάλι
33-29 από τον Βεζένκοφ
33-27 με τρίποντο του Νουόρα
Με επιθετικό φάουλ χρεώνεται ο Φουρνιέ
30-27 βάζει και τη βολή ο Λιθουανός σέντερ
29-27 με καλάθι και φάουλ του Μοτεγιούνας
Πέφτουν κορμιά στο Βελιγράδι
27-27 με τρίποντο του Γκρέιαμ
24-27 από τον Φουρνιέ
24-25 με 2/2 βολές του Αμερικανού σέντερ
Αντιαθλητικό φάουλ κέρδισε ο Χολ
24-23 απαντάει με τρίποντο ο Λι
24-20 με πολύ τυχερό τρίποντο του Κάλινιτς με ταμπλό....
21-20 από τον Πίτερς
Τρομερή ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι
21-15 από τον Οτζελέγιε
19-15 με τρίποντο του Οτζελέγιε
16-15 με τρίποντο του Φουρνιέ
0/2 βολές από τον Χολ
16-12 μειώνει ο Βεζένκοφ και τάιμ άουτ από τον Ερυθρό Αστέρα
16-10 από τον Νουόρα
14-10 μειώνει ο Γουόκαπ
14-8 με 2/2 βολές του Μοτεγιούνας
12-8 με τρίποντο του Φουρνιέ που πέρασε στο παρκέ στη θέση του Γουόρντ
Νέο παιδικό λάθος από τον Ολυμπιακό και 12-5 από τον Ντόμπριτς στον αιφνιδιασμό
10-5 με κάρφωμα του Νουόρα
0/2 βολές από τον Μονέκε
8-5 με τρίποντο του Βεζένκοφ
8-2 με τρίποντο του Νουόρα
5-2 μειώνει ο Γουόρντ
5-0 από τον Μονέκε
3-0 με τρίποντο του Μοτεγιούνας
Γουόκαπ, Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί σ' ένα φιλικό περιβάλλον
Γουόκαπ, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ οι 12 του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Πλάβσιτς, Γκρέιχαμ, Μπάτλερ, Κάλινιτς, Ντόμπριτς, Μοτιεγιούνας, Νουόρα, Οτζελέγιε, Μονέκε και Ντος Σάντος οι 12 του Σάσα Ομπράντοβιτς
Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ρεκόρ 8-4 (6-1 εντός και 2-3 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός βρίσκεται επίσης στο 8-4 (5-2 εντός και 3-2 εκτός έδρας)
Ο νικητής θα πιάσει Παναθηναϊκό και Χάποελ στην πρώτη θέση της κατάταξης
