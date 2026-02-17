Εσαργκουί – Τσιτσιπάς 0-2: Ο Έλληνας τενίστας έκλεισε ραντεβού με τον Μεντβέντεφ στον δεύτερο γύρο της Ντόχα

Το εισιτήριο για την επόμενη φάση του 500αριου τουρνουά της Ντόχα πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Τυνήσιου Μόεζ Εσαργκουί με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και “τσέκαρε” το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου τον περιμένει ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν το απόλυτο φαβορί κόντρα στο No.139 στον κόσμο και επιβεβαίωσε τον τίτλο στο κορτ, φτάνοντας στη νίκη χωρίς να χάσει σετ.

Αυτό δε σημαίνει ότι ο Έλληνας τενίστας εντυπωσίασε με την εμφάνισή του, ωστόσο αγωνίστηκε όσο χρειαζόταν για να προκριθεί στον δεύτερο γύρο.

Ο Τυνήσιος τενίστας δεν μπόρεσε να σπάσει ούτε μία φορά το σερβίς του Τσιτσιπά, για την ακρίβεια δεν μπόρεσε να φτάσει ούτε σε μπρέικ πόιντ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει δύο μπρέικ (ένα σε κάθε σετ), φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στη νίκη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, με την καριέρα των άλλοτε Top 10 τενιστών να βρίσκεται σε πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια.