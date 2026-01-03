Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: «Καθάρισαν» στο φινάλε Όλμο και Λεβαντόφσκι για τους μπλαουγκράνα

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη κόντρα στην Εσπανιόλ με 2-0 χάρη στο πολύ όμορφο πλασέ του Ντάνι Όλμο και στο γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Μπορεί το 2-0 να δείχνει μία άνετη νίκη για την Μπαρτσελόνα, κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, καθώς μέχρι το 86′ το σκορ ήταν στο μηδέν και η Εσπανιόλ κρατούσε έναν βαθμό από την αναμέτρηση.

Ο Ντάνι Όλμο με υπέροχο πλασέ νίκησε τον Μιλίνκοβιτς και έκανε το 1-0 για τους Καταλανούς, ενώ ο Λεβαντόφσκι στο 90′ έγραψε το τελικό 2-0 στο παιχνίδι.

Η Μπαρτσελόνα άνοιξε τη διαφορά από τη δεύτερη Ρεάλ στους επτά βαθμούς, έχοντας παιχνίδι περισσότερο. Η Εσπανιόλ είναι στην 5η θέση με 33 βαθμούς.