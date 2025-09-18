«Έσπασαν» καρδιές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ με τον προπονητή της εθνικής Βραζιλίας να μαθαίνει την ώρα του αγώνα το θάνατο της μητέρας του

Συγκλονιστικές στιγμές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ στις Φιλιππίνες, με τον προπονητή της εθνικής Βραζιλίας, Μπερναντίνιο, να μαθαίνει την ώρα του αγώνα με τη Σερβία, ότι πέθανε η μητέρα του.

Με τη Βραζιλία να βρίσκεται στο… φάσμα του αποκλεισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ, ο Μπερναντίνιο κλήθηκε να διαχειριστεί και ένα πραγματικά δυσάρεστο γεγονός, μαθαίνοντας από τους συνεργάτες του το θάνατο της μητέρας του. Ο θρύλος του βραζιλιάνικου αθλητισμού δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ και οι παίκτες του έσπευσαν να τον συλλυπηθούν όταν κατάλαβαν τι είχε συμβεί.

Η στιγμή κατεγράφη μάλιστα και στην κάμερα, με τον Μπερναντίνιο τραγική φιγούρα μέσα στο γήπεδο, την ώρα που και η ομάδα του γνώριζε την ήττα με 3-0 σετ και τον αποκλεισμό στην ισοβαθμία, από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Bernardinho se emociona em quadra!



O treinador da seleção brasileira masculina de vôlei, se emocionou bastante no aquecimento, devido ao falecimento da sua mãe Maria Ângela Rezende. Ela faleceu nesta quarta-feira (17).



*Contém legenda automática #VoleinoSportv… pic.twitter.com/YVDZktUbZz — sportv (@sportv) September 18, 2025

Ο ίδιος ο Μπερναντίνιο συγκίνησε όμως και με την ανάρτησή του μετά το παιχνίδι, για την απώλεια της μητέρας του: «Είμαι πολύ λυπημένος που βρίσκομαι μακριά και δεν μπορώ να αποχαιρετήσω εσένα, μαμά, αλλά με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη που είχα την αγάπη σου, την τρυφερότητά σου και την αφοσίωσή σου για περισσότερα από 60 χρόνια. Αναπαύσου εν ειρήνη. Σ’ αγαπώ, μαμά».