Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσφέρει θέαμα σε ένα ακόμη αγώνα του Eurobasket 2022, καθώς στο Εσθονία – Ελλάδα, έκανε ένα από τα κορυφαία καρφώματα του τουρνουά.

Παρότι η Ελλάδα έχει προκριθεί ήδη ως πρώτη στον όμιλό της, οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη παρατάσσονται σε πλήρη σύνθεση κόντρα στην Εσθονία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε με το πόδι στο… γκάζι.

Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου μάλιστα, έκανε ένα κάρφωμα που… τρόμαξε τους αντιπάλους του, αφού βρήκε ελεύθερη διάβαση και… πέταξε προς τη ρακέτα. Αμέσως μετά δε, αξιοποίησε την τάπα του αδερφού του Κώστα, ολοκληρώνοντας με νέο κάρφωμα, μία νέα εντυπωσιακή φάση.

