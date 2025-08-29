Εσθονία – Λετονία 70-72: Νίκη με ανατροπή για τους Λετονούς, τα «έσπασαν» στο φινάλε οι Εσθονοί

Η Λετονία γλίτωσε μία ήττα… σοκ από την Εσθονία και επικράτησε τελικά με 72-70 στη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Παρότι βρέθηκε να χάνει μέχρι και λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η Λετονία εκμεταλλεύτηκε την απίθανη “αφλογιστία” των παικτών της Εσθονίας στην τελευταία και κρίσιμη περίοδο του αγώνα, για να κάνει έστω και δύσκολα… σεφτέ στο Eurobasket.

Οι Εσθονοί δεν κατάφεραν να σκοράρουν για σχεδόν 9 λεπτά αγώνα, στο φινάλε της αναμέτρησης με τους Λετονούς (μένοντας συνολικά “άσφαιροι” για 10:42) και με ένα απίστευτο επιμέρους σκορ 9-9, η ομάδα του Λούκα Μπάνκι πήρε το “ροζ φύλλο” του αγώνα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, που τελείωσε την αναμέτρηση με 26 π[όντους και 7 ριμπάουντ, έχοντας και το σουτ που “ξεκόλλησε” τη δική του ομάδα στο τέταρτο δεκάλεπτο, οδηγώντας την τελικά και στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-17,42-38,61-63, 70-72

Τα στατιστικά των παικτών

Εσθονία (Ράνουλα): Ντρελ 5 (1), Ραιέστε 7 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Τρέιερ 2 (3 ριμπάουντ), Τας 13 (3 ριμπάουντ), Βένε 7 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χέρμετ 3 (1), Γιοέσαρ 8 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρίισμαα, Κόνοντσουκ 13 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 λάθη), Κουλαμάε 12 (1/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ)

Λετονία (Μπάνκι): Μέγιερις, Πορζίνγκις 26 (8/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 λάθη, 2 μπλοκ), Ντάβις Μπέρτανς 6 (11 ριμπάουντ), Νταϊρίς Μπέρτανς 2, Σμιτς 7, Λόμαζς 9 (3/17 σουτ, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκραζούλις 7 (1/1 τρίποντο), Κούρουκς, Ζάγκαρς 8 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ζόρικς 7 (2).