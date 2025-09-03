Συμβαίνει τώρα:
Εσθονία – Πορτογαλία 65 – 68: Σπουδαία νίκη για τους Ίβηρες και ιστορική πρόκριση στα νοκ – άουτ του Eurobasket

Σε ένα παιχνίδι «τελικό» οι Πορτογάλοι κατάφεραν να επικρατήσουν
Οι παίκτες της Πορτογαλίας πανηγυρίζουν την πρόκριση στους «16» του Eurobasket
Οι παίκτες της Πορτογαλίας πανηγυρίζουν την πρόκριση στους «16» του Eurobasket / REUTERS / Ints Kalnins

Η Πορτογαλία κέρδισε 68-65 την Εσθονία στην 5η αγωνιστική του Eurobasket, με τους Ίβηρες να καταφέρνουν να προκριθούν στους «16» της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Σε ένα παιχνίδι θρίλερ, η Πορτογαλία έστειλε στο Ταλίν την Εσθονία, αφού χάρη στη νίκη τους έκαναν το 3-2 στον όμιλο, με τους Εσθονούς να μένουν στη μία νίκη, αποτέλεσμα που τους αφήνει εκτός συνέχειας στο Eurobasket.

Η Εσθονία είχε προηγηθεί με 65-64 στα 40΄΄ δια χειρός Άρτουρ Κόνοντσουκ (μετά από 9 δικούς του διαδοχικούς πόντους), για να κερδίσει δύο διαδοχικά φάουλ, από τον Κάσπαρ Τρέιερ και τον Γιάναρι Γιοεσάρ, ο Ραφαέλ Λισμπόα και ευστοχώντας σε 4/4 βολές να διαμορφώσει το τελικό 68-65 υπέρ της Πορτογαλίας. Ο Λισμπόα είχε ευστοχήσει και σε τρίποντο πριν κάνει το 65-64 ο Κόνοντσουκ.

Ο πόιντ γκαρντ της εθνικής Πορτογαλίας, Ραφαέλ Λισμπόα ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και 5 ασίστ.

Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νιεμίας Κέτα, πρόσφερε 15 πόντους και 3 ριμπάουντ πριν αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές. Πλησίασε το double double o Μιγκέλ Κειρόθ, με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Τραβάντε Ουίλιαμς είχε συγκομιδή 11 πόντους και 8 ριμπάουντ (συν 4 ασίστ και 3 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 32-27, 45-47, 65-68

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ρανούλα): Ντρελ 5, Ρόσενταλ, Ραϊέστε, Τρέιερ 10 (2), Τας 2, Χέρμετ, Γιόσαρ 11 (3), Ρίσμα, Κόνοτσουκ 20 (3), Κουλαμάε 17 (4)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμεζ): Μπρίτο 3, Βόιτσο, Ουίλιαμς 11, Αμαράντε, Βεντούρα 4 (1), Κεϊρόζ 10, Γκαμέιρο 3 (1), Ρελβάο 2, Λισμπόα 17 (2), Σα 3 (1), Κέτα 15

