Εθνική Ελλάδας: Έτσι παίρνει την πρώτη θέση στο Group C του Eurobasket 2025

Η Εθνική μπάσκετ “σκόρπισε” τη Γεωργία στη Λεμεσό, παίρνοντας έτσι το “εισιτήριο” για τη φάση των “16” του Ευρωμπάσκετ και βάζοντας πλώρη για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, που θα την βοηθήσει να αποφύγει τα “μεγαθήρια” (Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία) μέχρι τα ημιτελικά.

Έχοντας προσήλωση στην άμυνα και 14/25 τρίποντα(!), η Εθνική μπάσκετ συνέτριψε με 94-53 το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς, για την 3η αγωνιστική, γράφοντας το 3/3 και υποχρεώνοντας τη Γεωργία στη 2η ήττα της.

Επόμενος αντίπαλος της “γαλανόλευκης” είναι η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (02.09.2025, 15:00, Newsit.gr), ενώ την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Ισπανία (04.09.2025, 21:30, Newsit.gr).

Με 2/2 σε αυτά τα παιχνίδια, η Εθνική μπάσκετ θα τερματίσει στην κορυφή του Group C. Το ίδιο όμως θα γίνει και με μία νίκη στα επόμενα δύο παιχνίδια, εάν η Ιταλία κερδίσει την Ισπανία (02.09.2025, 21:30).

Αν η Ισπανία νικήσει όμως τους “ατζούρι”, τότε η Ελλάδα θα χρειαστεί νίκη στον “τελικό πρωτιάς” με τη “ρόχα”, στην τελευταία αγωνιστική.

Η Ελλάδα προκρίνεται ως πρώτη του Group C:

Αν κάνει το 2/2 στα επόμενα δύο ματς με Βοσνία και Ισπανία

Με νίκη της Ελλάδας επί της Βοσνίας και νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας

Με νίκη επί της Ισπανίας

(όλα αυτά, με την προϋπόθεση ότι η “ρόχα” θα νικήσει την Κύπρο (31.08.2025, 18:15), κάτι που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (31/08.2025)

Γεωργία – Ελλάδα 53-94

Ισπανία – Κύπρος (18:15)

Βοσνία – Ιταλία (21:30)

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής (02.09.2025)

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)

Κύπρος – Γεωργία (18:15)

Ιταλία – Ισπανία (21:30)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής (04.09.2025)

Βοσνία – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)