Η Εθνική Ελλάδας περιμένει τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο να αγωνιστούν κανονικά στο Ευρωμπάσκετ του Σεπτεμβρίου, αλλά ο GM των Μιλγουόκι Μπακς, Τζον Χορστ, έκανε λόγο για “μεγάλη απόφαση” και “συζητήσεις”.

Ο Χορστ μίλησε στα ΜΜΕ στις ΗΠΑ για τους παίκτες των Μιλγουόκι Μπακς, όπως ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, την κατάσταση των τραυματιών και τη συμμετοχή των διεθνών στις διοργανώσεις των Εθνικών Ομάδων, υποστηρίζοντας ότι θα υπάρξουν άμεσα επαφές με όλους πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

«Είτε είναι ο Τζόρνταν Νουόρα, είτε ο Κρις Μίντλετον, είτε ο Τζρου Χόλιντεϊ, ο Πατ Κόνατον, ο Μπρουκ Λόπεζ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Είχαμε αρκετούς παίκτες τα προηγούμενα χρόνια στις Εθνικές ομάδες, κάτι θετικό για την ομάδα μας. Είναι μία απίστευτη τιμή για τους παίκτες. Ξέρουμε τι σημαίνει γι’ αυτούς. Νομίζω ότι είναι υπέροχο και για εμάς. Δείχνει την ποιότητα των παικτών που έχουμε.

Νομίζω ότι είναι μία μεγάλη απόφαση. Όχι μόνο η απόφαση είναι μεγάλη, αλλά και πως θα τη διαχειριστούμε και πως θα λειτουργήσουμε. Οπότε συνεχίζουμε να συζητάμε. Θα βρούμε την καλύτερη οδό για να προχωρήσουμε, να υποστηρίξουμε και να πάρουμε την απόφαση.

Δεν έχουμε κάνει πολλά γι’ αυτό ακόμα. Έχουμε συγκεντρωθεί στην free agency και το draft. Αλλά τη σωστή στιγμή θα καθίσουμε όλοι μαζί και θα βρούμε όχι μόνο την πιο ορθή απόφαση, την σπουδαία απόφαση, αλλά και τον τρόπο να την εφοδιάσουμε και να την υποστηρίξουμε.

Νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι στο ΝΒΑ. Νομίζω ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες για να βοηθήσουμε τους παίκτες».

