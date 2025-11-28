Εθνική Ελλάδας: Με Παπανικολάου, Κώστα Αντετοκούνμπο και Ναζ Μήτρου Λονγκ η δωδεκάδα για Πορτογαλία

Γνωστή έγινε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Πορτογαλία, με τον Βασίλη Σπανούλη να προχωράει σε 4 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τη Ρουμανία.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ άρχισε με θετικό τρόπο τον, μακρύ, δρόμο προς το Μουντομπάσκετ 2027, νικώντας με πολύ καλή εμφάνιση τη Ρουμανία στο Αλεξάνδρειο.

Η επόμενη υποχρέωση είναι στο Πόρτο με αντίπαλο την Πορτογαλία (Κυριακή 30/11, 19.00) και σήμερα οι διεθνείς, παρά το χθεσινό παιχνίδι και το ταξίδι για την Αθήνα αμέσως μετά, άρχισαν την προετοιμασία τους γι’ αυτή την αναμέτρηση με μια προπόνηση στο ΣΕΦ.

Στην αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για την Πορτογαλία, για να αντιμετωπίσει την ομάδα που άρχισε με εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη επί του Μαυροβούνιου, θα υπάρχουν νέα πρόσωπα σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση.

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, μαζί με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ενσωματώθηκαν σήμερα στην ομάδα όπως ήταν προγραμματισμένο μετά τον αγώνα τους με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, ο Ναζ Μήτρου – Λονγκ αντικαθιστά τον αδελφό του Ελάιζα που έκανε χθες το ντεμπούτο του, ενώ στη 12άδα συμπεριλήφθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Εκτός μένουν – σε σχέση με το παιχνίδι με τη Ρουμανία – οι Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Μωραΐτης, Κακλαμανάκης και Τσαλμπούρης.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα ταξιδέψουν αύριο είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Περσίδης.