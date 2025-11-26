Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Πανέτοιμη για Ρουμανία – «Είμαστε πολύ πιο ήρεμοι μετά το μετάλλιο που πήραμε»

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση στο “Αλεξάνδρειο” ενόψει της πρεμιέρας της στα προκριματικά του Μουντούμπασκετ 2027 με τη Ρουμανία (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Μετά το τέλος της προπόνησης της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, ο βοηθός του Βασίλη Σπανούλη, Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, και οι παίκτες Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Βασίλης Τολιόπουλος μίλησαν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την πρεμιέρα της γαλανόλευκης κόντρα στη Ρουμανία.

Ο βοηθός προπονητή του Βασίλη Σπανούλη, Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, δήλωσε για την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας: «Σε κάθε πρόσκληση έρχονται και καινούρια πρόσωπα. Θέλουμε να ανοίξουμε όσο μπορούμε το εύρος της ομάδας. Όμως έχουν μπει κάποιες βάσεις, όλα τα παιδιά που έχουν έρθει δίνουν το 100% στο κομμάτι της συγκέντρωσης και της διάθεσης. Νιώθουμε μεγάλη χαρά και περηφάνια όσοι συμμετέχουμε εδώ, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την προσπάθεια που έγινε το τριήμερο εδώ και θα είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Υπάρχουν ταχύρρυθμα μαθήματα, αλλά είμαστε συνηθισμένοι.

Το πιο σημαντικό στην Εθνική ομάδα έχει να κάνει με την καρδιά και τη διάθεση. Από εκεί και πέρα βάζεις κάποιες αρχές, που κάποια παιδιά τις έχουν από το καλοκαίρι και είναι πιο εύκολο να τις μεταλαμπαδεύσουμε στα νέα πρόσωπα. Η βάση της ομάδας, όπως έχουμε δείξει όσα χρόνια είναι ο κόουτς Σπανούλης εδώ, είναι η άμυνα, η διάθεση, η αυταπάρνηση και από εκεί και πέρα να έχουμε τις καλύτερες επιλογές για να πάρουμε αυτό το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό στο ξεκίνημα αυτού του νέου ταξιδιού.

Η Ρουμανία είναι μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή αρκετό καιρό, εργάζεται σε σύλλογο της χώρας οπότε ξέρει καλά το εγχώριο μπάσκετ. Έχουν και έναν νέο νατουραλιζέ, τον Ράσελ, για τον οποίο δεν έχουμε εικόνα πόσο μπορεί να δέσει με την ομάδα. Γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του, είναι πολύ επιθετικογενής, με πλούσιο ταλέντο και ρεπερτόριο στην επίθεση.

Εμείς πρέπει να προσέξουμε τα βασικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, στην άμυνά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει από πλευράς διάθεσης και τακτικής, να πάρουμε τα ριμπάουντ γιατί οι αντίπαλοι έχουν πολλά και μεγάλα κορμιά και από εκεί και πέρα στην επίθεση να επιτεθούμε στις αδυναμίες που έχουν».



Από την πλευρά του, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δήλωσε: «Πάντα υπάρχει ανυπομονησία και τεράστια χαρά όταν ερχόμαστε στην Εθνική ομάδα, για να τιμήσουμε τη φανέλα. Είμαστε πολύ πιο ήρεμοι μετά το μετάλλιο που πήραμε, παλεύαμε τόσα χρόνια και τα καταφέραμε. Τώρα αρχίζει ένας κύκλος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πρέπει να είμαστε στο 100% για να προκριθούμε. Θέλουμε να έχουμε τον κόσμο κοντά μας.

Το γήπεδο ήταν γεμάτο και την τελευταία φορά που παίξαμε στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο πιστεύω πως θα γίνει και αύριο. Θα δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε άμυνα, να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό, να βγάλουμε την ταυτότητά μας στο γήπεδο και να είμαστε ομαδικοί. Είναι τεράστια τιμή για όλους μας το μετάλλιο που πήραμε, για όλο το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει θετική ενέργεια και θετική αύρα για τη συνέχεια».

Ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε: «Είναι γνώριμο το μέρος, νιώθω οικεία και θέλουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και να πάρουμε τη νίκη απέναντι στη Ρουμανία. Όλοι θέλουμε να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο και είμαστε πολύ χαρούμενοι με την ανταπόκριση του κόσμου. Θέλουμε να προσφέρουμε καλό θέαμα, να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και να συνδυαστεί με τη νίκη. Η Ρουμανία είναι ομάδα με ψηλά κορμιά, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο κομμάτι της άμυνας στο ποστ και στα ριμπάουντ, ενώ στην επίθεση θέλουμε να βρούμε εύκολους πόντους.

Σε κάποια παιχνίδια θεωρείσαι φαβορί, σε κάποια αουτσάιντερ, το θέμα είναι να μην υποτιμάς κανέναν, να παίζεις σε όλα τα ματς σαν να είναι τελικός. Προσωπικά είμαι καλά, επέστρεψα τις τελευταίες μέρες στις προπονήσεις και νιώθω καλά το πόδι μου για να αγωνιστώ αύριο. Πάντα η Εθνική ομάδα είναι τιμή και περηφάνια και θέλω να βρίσκομαι στις κλήσεις για να βοηθώ την ομάδα να κερδίζει».