Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Πρόβλημα με Ρογκαβόπουλο, αμφίβολος για Μαυροβούνιο

Ενοχλήσεις στη γάμπα έχει φόργουορντ του Παναθηναϊκού
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο θα ήθελε την Εθνική Ελλάδας στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στη γάμπα΄.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε για 12’51” στην εντός έδρας ήττα της Ελλάδας από το Μαυροβούνιο στην 3η αγωνιστική των προκριματικών για το MundoBasket 2027, με τον Βασίλη Σπανούλη να αποκαλύπτει στη συνέντευξη Τύπου ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε θέμα στη γάμπα.

 Πλέον, η συμμετοχή του στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Μαυροβούνιο (2/3, 20:00) χαρακτηρίζεται αμφίβολη.

“Για το επόμενο ματς θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος, γιατί είχε ένα πρόβλημα με την γάμπα του, για αυτό τον αφήσαμε έξω. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης. Θα δούμε πως θα πάμε”, τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

