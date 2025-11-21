Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία

Ο Βασίλης Σπανούλης στις επιλογές του για τα παιχνίδια της Εθνική Ελλάδας με Ρουμανία και Πορτογαλία στο «παράθυρο του Νοεμβρίου κάλεσε παίκτες από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Η Εθνική Ελλάδας θα παίξει με τη Ρουμανία (27/11/25, 18:30) στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία (30/11/25, 19:00) εκτός έδρας και ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε τους παίκτες που πιστεύει ότι θα του δώσουν τις δύο νίκες που χρειάζεται στην έναρξη των υποχρεώσεων για τα προκριματικά του Mundobasket.
Οι κλήσεις του Ομοσπονδιακού προπονητή
Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 Ολυμπιακός
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 Ολυμπιακός
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 Παναθηναϊκός
Δημήτρης Κατσίβελης 01/10/1991 ΑΕΚ
Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 Ολυμπιακός
Δημήτρης Μωραΐτης 03/03/1999 Ηρακλής
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 ΑΕΚ
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 Παναθηναϊκός
Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 Πανιώνιος
Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 Περιστέρι
Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 Προμηθέας
Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 ΑΕΚ
Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 Προμηθέας
Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 Νάπολι
Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ 15/12/1996 Αρης
Nίκος Περσίδης 08/09/1995 ΠΑΟΚ
Νίκος Πλώτας 12/06/2004 Προμηθέας
Νίκος Τουλιάτος 28/09/2005 Μαρούσι