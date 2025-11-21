Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία

Ο Βασίλης Σπανούλης στις επιλογές του για τα παιχνίδια της Εθνική Ελλάδας με Ρουμανία και Πορτογαλία στο «παράθυρο του Νοεμβρίου κάλεσε παίκτες από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Η Εθνική Ελλάδας θα παίξει με τη Ρουμανία (27/11/25, 18:30) στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία (30/11/25, 19:00) εκτός έδρας και ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε τους παίκτες που πιστεύει ότι θα του δώσουν τις δύο νίκες που χρειάζεται στην έναρξη των υποχρεώσεων για τα προκριματικά του Mundobasket.

Οι κλήσεις του Ομοσπονδιακού προπονητή

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 Ολυμπιακός

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 Ολυμπιακός

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 Παναθηναϊκός

Δημήτρης Κατσίβελης 01/10/1991 ΑΕΚ

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 Ολυμπιακός

Δημήτρης Μωραΐτης 03/03/1999 Ηρακλής

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 ΑΕΚ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 Παναθηναϊκός

Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 Πανιώνιος

Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 Περιστέρι

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 Προμηθέας

Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 ΑΕΚ

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 Προμηθέας

Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 Νάπολι

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ 15/12/1996 Αρης

Nίκος Περσίδης 08/09/1995 ΠΑΟΚ

Νίκος Πλώτας 12/06/2004 Προμηθέας

Νίκος Τουλιάτος 28/09/2005 Μαρούσι