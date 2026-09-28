Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς – Γιοσιχίτο Νισιόκα 2-0: Πρόκριση στον 1ο προκριματικό του Japan Open για τον Έλληνα τενιστα

Έκανε το πρώτο βήμα για να μπει στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του ATP 500 του Τόκιο
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Άνετο… πέρασμα! Την πρόκριση στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος άρχισε «με το δεξί» τις υποχρεώσεις του στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No.44) επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-2) του Γιοσιχίτο Νισιόκα και πέρασε στον επόμενο προκριματικό γύρο. Παρά την αντίσταση του 31χρονου Ιάπωνα (No.210), ο Τσιτσιπάς διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το παιχνίδι, «κλειδώνοντας» τη νίκη έπειτα από ένα κλειστό πρώτο σετ και μια πιο άνετη επικράτηση στο δεύτερο.

Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να ξεπεράσει την Τρίτη (29.09.2026) το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα (No.82). Ο Χιτζικάτα πήρε το εισιτήριο για τον καθοριστικό προκριματικό γύρο αποκλείοντας με 6-2, 6-3 τον Ούγκο Καραμπέλι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
302
179
126
122
114
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo