Στέφανος Τσιτσιπάς – Γιοσιχίτο Νισιόκα 2-0: Πρόκριση στον 1ο προκριματικό του Japan Open για τον Έλληνα τενιστα

Άνετο… πέρασμα! Την πρόκριση στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος άρχισε «με το δεξί» τις υποχρεώσεις του στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No.44) επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-2) του Γιοσιχίτο Νισιόκα και πέρασε στον επόμενο προκριματικό γύρο. Παρά την αντίσταση του 31χρονου Ιάπωνα (No.210), ο Τσιτσιπάς διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το παιχνίδι, «κλειδώνοντας» τη νίκη έπειτα από ένα κλειστό πρώτο σετ και μια πιο άνετη επικράτηση στο δεύτερο.

Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να ξεπεράσει την Τρίτη (29.09.2026) το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα (No.82). Ο Χιτζικάτα πήρε το εισιτήριο για τον καθοριστικό προκριματικό γύρο αποκλείοντας με 6-2, 6-3 τον Ούγκο Καραμπέλι.