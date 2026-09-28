Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας

Και πάλι στα ερυθρόλευκα ο Τζορτζ Πάπας. Ο 28χρονος γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ΚΑΕ Ολυμπιακός κι έτσι επέστρεψε στην ομάδα που αγωνίστηκε στην διετία 2022-2024.

Ο Τζορτζ Πάπας συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας και αποκτήθηκε για να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό και να παίζει στο πρωτάθλημα. Την περασμένη σεζόν, ο 28χρονος ομογενής γκαρντ έπαιξε στο Μαρούσι και τον Πανιώνιο.

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Ο Τζορτζ Πάπας είχε συμπληρώματικό ρόλο στην προετοιμασία της ομάδας, ωστόσο ο Ολυμπιακός πήρε την απόφαση να τον διατηρήσει στο ρόστερ του. Να σημειώσουμε πως ο 28χρονος ακολούθησε κανονικά την αποστολή των “ερυθρολεύκων” στο Super Cup, μαζί με τον Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος έχει επίσης βοηθητικό ρόλο στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζορτζ Πάπας. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το Who is Who

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Γεννήθηκε:15/04/1998

Υπηκοότητα: Ελλάδα – ΗΠΑ

Θέση: Guard

Προηγούμενες ομάδες

Monmouth Hawks (2017-2022)

Ολυμπιακός (2022-2024)

Προμηθέας Πατρών (2024)

Περιστέρι (2024-2025)

Πανιώνιος (2025)

Μαρούσι (2025-26)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής Ελλάδος (2023)

Κυπελλούχος Ελλάδος (2023)

Greek Super Cup (2022, 2023)

Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26…

Με την φανέλα του Αμαρουσίου, σε σύνολο 15 αγώνων είχε μέσο όρο 6.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ. Με εκείνη του Πανιωνίου, σε σύνολο 10 αγώνων, είχε 5.9 πόντους, 1.7 ριμππαουντ και 1.4 ασίστ.