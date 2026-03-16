Εθνική Ελπίδων: Με τον Μπάμπη Κωστούλα οι κλήσεις για τα παιχνίδια των προκριματικών του Euro 2027

Μετά την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκεια της Super League, θα υπάρξει διακοπή για τις εθνικές ομάδες και η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας έχει να δώσει κρίσιμα παιχνίδια, στα οποία θα τη βοηθήσει και ο Μπάμπης Κωστούλας.

Παρότι καλείται πλέον και στην Εθνική Ανδρών, ο Μπάμπης Κωστούλας αποφασίστηκε να ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων στα παιχνίδια του Μαρτίου κόντρα σε Μάλτα και Γερμανία, στη “μάχη” που κάνει για την πρόκριση στο Euro 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Ταουσιάνης κάλεσε έτσι τον επιθετικό της Μπράιτον, μαζί και με άλλους σημαντικούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ο Γιώργος Κάτρης, ο Νόα Άλλεν, ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο Αντώνης Παπακανέλλος και ο Δημήτρης Χατσίδης.

Οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Δημήτρης Μοναστηρλής, Αλέξανδρος Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Παναγιώτης Τσαντίλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χαράλαμπος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Δημήτρης Χατσίδης.