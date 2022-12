Η αποστολή της εθνικής Γαλλίας προσγειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19/12) στο αεροδρόμιο του Παρισιού, με τους παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάν να έχουν ένα ελαφρύ χαμόγελο, αδυνατώντας να κρύψουν την απογοήτευση τους για τη δεύτερη θέση στο Μουντιάλ.

Οι φίλοι της Γαλλίας βρίσκονται, πάντως, στο πλευρό των τρικολόρ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Κονκόρντ για να αποθεώσει τους δευτεραθλητές κόσμου.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έφτασε μία ανάσα από το να κατακτήσει το Μουντιάλ για δεύτερη σερί φορά, ωστόσο η Αργεντινή του Μέσι της χάλασε τα σχέδια στον τελικό.

Fans continue to gather at Paris’ Place de la Concorde – the French national team are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/IEJwg2gtBB