Εθνική μπάσκετ: Από την Κύπρο στη Λετονία η γαλανόλευκη – Ώρα για τη νοκ άουτ αναμέτρηση με το Ισραήλ

Στη Ρίγα βρίσκεται ήδη η Εθνική Ελλάδας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ βρίσκεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/9/2025) στη Ρίγα της Λετονίας, όπου θα διεξαχθεί η νοκ άουτ φάση του Eurobasket.

Λίγη ώρα μετά τη νίκη πρωτιάς επί της Ισπανίας, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αναχώρησε για το αεροδρόμιο της Λεμεσού, ξεκινώντας το ταξίδι της για την Ρίγα της Λετονίας.

Η επίσημη αγαπημένη βρίσκεται στη λετονική πρωτεύουσα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και ετοιμάζεται για τον αγώνα με το Ισραήλ την Κυριακή (7/9/2025) για τους «16» του Eurobasket.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λιθουανία – Λετονία.

