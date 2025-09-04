Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα ζευγάρια στη φάση των «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας έπαιξε με τη… φωτιά κόντρα στην Ισπανία, αλλά έφθασε στη νίκη με 90-86 και πήρε ως πρώτη στον όμιλό της την πρόκριση στη φάση των “16” του Eurobasket, όπου και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ.

Η πρόκριση της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας επί της Ισπανίας “κλείδωσε” μάλιστα και τα 8 ζευγάρια στην επόμενη φάση του Eurobasket, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να είναι το φαβορί κόντρα στο Ισραήλ, για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν καταφέρει να περάσει στην 8άδα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λιθουανία – Λετονία για την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου είναι πιθανό να βρεθεί απέναντι από την Τουρκία για μία πρώτη “μάχη” μεταλλίου. Για τον τελικό, από την απέναντι πλευρά των διασταυρώσεων, φαβορί είναι η Σερβία με τη Γερμανία.

Τα ζευγάρια στους «16» του Eurobasket

Λιθουανία – Λετονία

Γερμανία – Πορτογαλία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τουρκία – Σουηδία

Σερβία – Φινλανδία

Ελλάδα – Ισραήλ

Πολωνία – Βοσνία

Ιταλία – Σλοβενία

Γαλλία – Γεωργία

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Λιθουανία ή Λετονία – Ελλάδα ή Ισραήλ

Τουρκία ή Σουηδία – Πολωνία ή Βοσνία

Σερβία ή Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία

Γερμανία ή Πορτογαλία – Ιταλία ή Σλοβενία

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Λιθουανία ή Λετονία / Ελλάδα ή Ισραήλ – Τουρκία ή Σουηδία / Πολωνία ή Βοσνία

Σερβία ή Φινλανδία / Γαλλία ή Γεωργία – Γερμανία ή Πορτογαλία / Ιταλία ή Σλοβενία

Ο τελικός του Eurbasket

Οι νικητές των ημιτελικών θα μονομαχήσουν στο μεγάλο τελικό, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου