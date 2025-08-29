Εθνική μπάσκετ: «Επική» ανάρτηση του Eurobasket για την Ελλάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

Η Εθνική μπάσκετ Ελλάδας ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket και οι διοργανωτές έκαναν μία… επική ανάρτηση μετά το ματς με την Ιταλία, χρησιμοποιώντας ένα τραγούδι της Άννας Βίσση.

Τα social media του Eurobasket βρίσκονται σε… φόρμα αυτή την περίοδο και οι αναρτήσεις τους έχουν “κερδίσει” τους φιλάθλους σε όλη την Ευρώπη, με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας να βρίσκεται στο προσκήνιο εξαιτίας και της παρουσίας του σούπερ σταρ της διοργάνωσης, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία ανάρτηση για την Εθνική μας Ομάδα όμως, ήταν ιδιαίτερα… ψαγμένη, αφού χρησιμοποίησαν ως ήχο το τραγούδι “ψυχεδέλεια” της Άννας Βίσση, η οποία και είναι εκτός από διάσημη τραγουδίστρια και οπαδός του μπάσκετ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Οι φωτογραφίες δε, περιελάμβαναν εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τους Κώστα Παπανικολάου και Θανάση Αντετοκούνμπο.