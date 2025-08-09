Εθνική μπάσκετ: Η προπόνηση της Ελλάδας στην Κύπρο και η συνάντηση των διεθνών μας με τους Σέρβους

Στην Κύπρο βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής (08.08.2025) η Εθνική μπάσκετ των ανδρών, ενόψει της συμμετοχής της στο τουρνουά της Λεμεσού.

Λίγες ώρες πριν το δυνατό παιχνίδι με τη Σερβία (09.08.2025, 20:30, Newsit.gr), η Εθνική μπάσκετ προπονήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο “Σπύρος Κυπριανού”.

Μάλιστα, οι διεθνείς μας συνάντησαν στο παρκέ και τα μέλη της Σερβίας, με τον Ομοσπονδιακό μας τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη, να έχει μια θερμή κουβέντα με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Θυμίζουμε ότι ο Βασίλης Σπανούλης άφησε εκτός αποστολής τον Ομηρο Νετζήπογλου και τον Λευτέρη Λιοτόπουλο, ενόψει του αποψινού φιλικού “ντέρμπι, που θα γίνει στιςε 20:30 στην Λεμεσό, με αντίπαλο την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Οι 14 παίκτες που επέλεξε ο ομοσπονδιακός προπονητής είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζίνας.